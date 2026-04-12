İlk olarak 1990 yılında yerel bir kaşif olan Ho Khanh tarafından fırtınadan korunmak amacıyla sığınılan mağaranın girişi, yoğun bitki örtüsü nedeniyle tam 17 yıl boyunca tekrar bulunamadı. 2008 yılında Khanh’ın tek başına yürüttüğü araştırma sonucunda konumu kesinleşen Hang Son Doong, 2009 yılında bilimsel bir heyet tarafından resmen belgelendi. Yapılan ölçümler, bu devasa yapının Malezya'daki Geyik Mağarası'nı geride bırakarak dünyanın en büyük mağarası olduğunu kanıtladı.

İÇİNDEN BOEING 747 GEÇEBİLECEK GENİŞLİKTE

Son Doong Mağarası, 38,4 milyon metreküplük hacmi ve 9 kilometrelik uzunluğuyla devasa boyutlara sahip. Mağara geçitlerinin 198 metreye ulaşan genişliği, teknik olarak bir Boeing 747 uçağının kanatları duvarlara çarpmadan içinden geçebileceği bir alan sunuyor. Mağara tavanında bulunan iki devasa karst krateri, gün ışığının içeri girmesini sağlayarak mağara içinde kendine has bir ekosistemin oluşmasına imkan tanıyor.

5 MİLYON YILLIK JEOLOJİK SÜREÇ

Mağaranın oluşumu, yaklaşık 2 ila 5 milyon yıl öncesine dayanan kireçtaşı erozyonu sonucunda gerçekleşti. Bölgedeki nehir sularının kireçtaşını aşındırmasıyla meydana gelen geniş odalar, dünyanın en yüksek sarkıtı olduğu kabul edilen 70 metre yüksekliğindeki "Umut ve Vizyon" sütununa ev sahipliği yapıyor. Bilim insanları, mağaranın kendine özgü iklimi ve jeolojik yapısıyla yeraltı dünyasına dair benzersiz veriler sunduğunu bildirdi.