Bilim insanları, eski kömür damarlarında kalan metanı ölçmek için sondaj yaparken, devasa bir doğal (beyaz) hidrojen rezerviyle karşılaştı. Lorraine bölgesindeki Folschviller ve Pontpierre civarında bulunan bu rezervin yaklaşık 34 milyon ton hidrojen içerdiği tahmin ediliyor. Bu miktar, enerjisi açısından yaklaşık 1.100 terawatt-saate denk geliyor.

Keşif, La Française de l’Énergie (FDE), Lorraine Üniversitesi ve CNRS işbirliğiyle yürütülen Regalor projesi sırasında ortaya çıktı. 1.093 metre derinlikte %15 oranında hidrojen tespit edilirken, 3.000 metrede bu oranın %98’e kadar çıkabileceği hesaplandı. Rezervin Belçika, Lüksemburg ve Almanya sınırlarına kadar uzanabileceği belirtiliyor.

Bu beyaz hidrojen, doğada kendiliğinden oluşan ve üretim sırasında karbon salınımı olmayan bir kaynak. Gri hidrojenin (doğal gazdan elde edilen) aksine çevre dostu, yeşil hidrojenin ise hem pahalı hem yoğun enerji yöntemine kıyasla çok daha avantajlı olabilir.

Uzmanlar, bu keşfin Avrupa için oyunu değiştirebilecek potansiyele sahip olduğunu söylüyor. Özellikle sanayi sektörünün karbonsuz hidrojen ihtiyacını karşılamada büyük rol oynayabilir. Ancak hidrojenin küçük molekül yapısı nedeniyle borulardan sızma riski ve yanıcılığı, yeni çıkarma ve taşıma teknolojileri geliştirilmesini zorunlu kılıyor.

Fransız enerji şirketi FDE, 2.254 kilometrekarelik geniş bir alanda daha fazla araştırma için başvuruda bulundu. Keşif, eski maden bölgelerinin ekonomisini canlandırabilecek ve Fransa’yı doğal hidrojen üretiminde öncü konuma taşıyabilecek nitelikte.