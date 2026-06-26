İngiltere’nin Shropshire Tepeleri bölgesinde düzenlenen bir arama etkinliğinde, ülke tarihinin en büyük altın külçesi keşfedildi. Richard Brock isimli hobi amaçlı metal detektörü kullanıcısı tarafından bulunan 64,8 gram ağırlığındaki külçeye, "Hiro’nun Külçesi" (Hiro’s Nugget) adı verildi. Uzmanlar tarafından 30 bin ila 40 bin sterlin (yaklaşık 38 bin - 50 bin dolar) arasında değer biçilen parça, açık artırmada satışa sunuldu.

ESKİ CİHAZLA KEŞFETTİ

Somerset bölgesinden gelerek Much Wenlock köyü yakınlarındaki bir tarım arazisinde organize edilen toplu arama etkinliğine katılan Brock, alana diğer katılımcılardan yaklaşık bir saat geç vardı. Ana ekipmanının arızalanması üzerine aracından ekranı solmuş eski model yedek bir detektör çıkaran Brock, aramaya başladıktan yaklaşık 20 dakika sonra, toprağın 15 santimetre derinliğinde kabaca 50 penilik madeni para büyüklüğündeki altın külçesini tespit etti.

Mullock Jones müzayede evi aracılığıyla açıklama yapan Richard Brock, "Aksiyonu kaçırdığımı düşünüyordum. Bu durum, eğer aradığınız şeyin üzerinde yürüyor ve dikkatli davranıyorsanız, hangi ekipmanı kullandığınızın gerçekten bir önemi olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK ALTIN KÜLÇESİ ORTAYA ÇIKTI

Bulunan parça, 54 gram olan bir önceki İngiltere rekorunu geride bırakarak tescillenen en büyük İngiliz altın külçesi oldu. Birleşik Krallık genelinde ise Galler ve İskoçya sınırlarında (2019 yılındaki Reunion Külçesi dahil) daha büyük doğal altın parçalarının kayıtlara geçtiği bilinmektedir. Dünyadaki en büyük keşiflerden biri olan ve Sonoran Çölü'nde bulunan 26 kiloluk Boot of Cortez ile kıyaslandığında küçük kalmasına rağmen, Hiro'nun Külçesi İngiliz toprakları için bir ilk olma özelliği taşıyor.

SATIŞA ÇIKARDILAR

Müzayede evi, külçeyi Nisan ayı başına kadar süren çevrimiçi bir ihale ile satışa çıkardı. Keşfi yapan Brock, elde edilecek geliri arazi sahibiyle paylaşacağını duyurdu.

Çevre örgütleri ve sektörel çalışmalar, küresel altın ihtiyacını karşılayan endüstriyel madenciliğin siyanür ve cıva kullanımı nedeniyle ciddi çevre kirliliğine, ormansızlaşmaya ve yüksek miktarda maden atığına yol açtığını belirtiyor. Buna karşılık, İngiltere ve Galler'deki "Sorumlu Metal Detektörlüğü Uygulama Kuralları" çerçevesinde arazi sahiplerinden izin alınarak, korunan alanlara zarar vermeden yürütülen bireysel hobi faaliyetlerinin çevreye minimum düzeyde etki ettiği ifade edildi.