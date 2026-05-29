San Luis eyaletinde yaşayan Gustavo Togni ve Natalia Nuñez çifti, yıllar önce çıktıkları bir tatilde denedikleri mantar yemeği sayesinde hayatlarını bambaşka bir rotaya kırdı. Kendi sofraları için hobi olarak başladıkları üretim, bugün bölgenin en dikkat çeken girişimlerinden biri haline geldi.

"TATTIĞIM LEZZET HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

Aslen Buenos Airesli olan çiftin dönüşüm hikayesi, San Luis’in Merlo kasabasına yaptıkları bir geziyle başladı. Burada bir mantar üretim tesisini gezen Gustavo Togni, o güne kadar yabancı olduğu bu dünyanın büyüsüne kapıldı. Togni, süreci şu sözlerle özetledi: “Mantarlar hakkında hiçbir fikrim yoktu ama o gün tattığım lezzet hayatımızı değiştirdi.”

KÜÇÜK ÇAPLI BAŞLADIĞI İŞ BİR ANDA AİLE İŞLETMESİNE DÖNÜŞTÜ

2020 yılında patlak veren Covid-19 pandemisi, çiftin hayatında bir dönüm noktası daha yarattı. Salgın sırasında San Francisco del Monte de Oro kasabasında mahsur kalan ikili, şehre dönmek yerine buraya yerleşme kararı aldı. Küçük çaplı başladıkları mantar yetiştiriciliği, komşuların yoğun talebiyle kısa sürede bir aile işletmesi olan “Buena Honga”ya dönüştü.

YÜKSEK GELİR GETİREN MANTARLARI YETİŞTİRİYORLAR

2023 yılında katıldıkları çevre dostu girişim yarışmasında yüzlerce rakibini geride bırakarak finansman desteği almaya hak kazanan çift, bu kaynakla tesislerini modernize etti. Evlerinin bahçesine kurdukları seralarda; istiridye mantarı, shiitake, aslan yelesi ve reishi gibi yüksek katma değerli türler yetiştirmeye başladılar.

BİRÇOK YERDE SATILIYOR

Bugün sadece taze mantar satmakla kalmayan "Buena Honga", ürünlerini kurutulmuş formda, toz haline getirilmiş takviye gıda olarak, turşu ve tıbbi ekstrakt şeklinde de piyasaya sürüyor. Yerel pazarlardan dijital platformlara kadar geniş bir satış ağı kuran çift, hobilerini bölgenin en önemli gelir kaynaklarından biri haline getirmenin gururunu yaşıyor.