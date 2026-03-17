Mersin’in Toroslar ilçesinde Can Acar (26) ile E.I. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.I., tabancayla ateş açtı.
Silahtan çıkan kurşunlar, Can Acar’a ve o sırada sokakta bulunan 18 yaşındaki Nur Almuhammet’in başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Başına kurşun isabet eden Nur Almuhammet, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Can Acar ise sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli E.I.’nın yakalanması için emniyet güçlerinin başlattığı operasyon devam ediyor.