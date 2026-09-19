2017 Miss Turkey yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan başarılı oyuncu Itır Esen, uzun süredir birlikte olduğu menajeri Engin Aykanat ile hayatını birleştirdi. Aile arasında atılan ilk adımın ardından çift, nikah tazelemek için rotayı aşkın başkenti Paris’e çevirdi.

YÜZÜKLERİNİ ÇAĞATAY ULUSOY TAKMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda gözlerden uzak, sade bir törenle nişanlanan çiftin bu özel gününe yakın dostları eşlik etmişti. 6 Eylül’deki nişan merasiminde yüzükleri yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy takarken, törene sevgilisi Aslıhan Malbora da katılmıştı.

SÜRPRİZ NİKAH PARİS’TE GERÇEKLEŞTİ

Nişanın ardından çok arayı açmayan ünlü çift, dün Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen romantik bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Sürpriz gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyuran Itır Esen, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Çiçeği burnunda çiftin mutluluğuna sanat camiasından da destek gecikmedi. Devrim Özkan, Öykü Çelik, Bensu Soral ve Gülenay Kalkan gibi tanınmış isimler sosyal medyadan iyi dileklerini iletti.