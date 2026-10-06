Kastamonu'nun gastronomideki en önemli simgelerinden biri olan tescilli Tosya pirincinde hasat dualarla başladı. Toprakla buluşan çeltiklerin olgunlaşmasıyla birlikte tarlalarda hummalı bir çalışma başladı. Tosya Kaymakamlığı öncülüğünde Ortalıca köyünde organize edilen programa, ilçe protokolü ve bölgedeki çok sayıda üretici katıldı.

SEZONUN İLK HASADI DUALARLA BAŞLADI

Yeni ürün döneminin bol ve bereketli geçmesi temennisiyle ellerin semaya açıldığı programda, duaların okunmasının ardından dev biçerdöverler tarlalara girdi. Sezonun ilk çeltik kesimi davetlilerin alkışları eşliğinde yapıldı. Tosya ilçe genelinde bu yıl tam 7 bin dekar devasa bir alanda çeltik ekiminin gerçekleştirildiği ifade edildi.

TARLADAN SOFRAYA YOLCULUK İNCELEME ALTINDA

Saha çalışmalarının hemen ardından protokol üyeleri, Ortalıca Köyü Kooperatifi Pirinç Fabrikası'nı ziyaret etti. Heyet, tarladan toplanan çeltiğin işlenerek sofra kalitesinde pirince dönüştürüldüğü aşamaları yerinde inceledi ve yürütülen teknik süreçler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Coğrafi tescilli Tosya pirinci, sadece sofraların lezzet sırrı değil, içeriğindeki zengin vitamin ve minerallerle tam bir şifa deposu olarak öne çıkıyor. Kaliteli karbonhidrat yapısıyla vücuda anında enerji veren Tosya pirinci, kolay sindirilebilir özelliğiyle mideyi yormaz ve hazımsızlığı önler. Doğal olarak kolesterol ve gluten içermediği için kalp dostudur; çölyak hastaları tarafından da güvenle tüketilir. Yüksek potasyum oranıyla ödem attırıp böbrekleri korurken, B vitaminleri ve demir içeriğiyle hücre yenilenmesini destekler.