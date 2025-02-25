Antalya'nın simgelerinden biri olan tarihi Kaleiçi, milattan önce 2'nci yüzyıla tarihlenen yapılarıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Binlerce yıllık tarihî mirasa sahip olan semtin, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne girebilmesi için çalışmalar devam ediyor. Kaleiçi'ndeki bazı yapılar, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor ve bölge, farklı kültürlere ait birçok tarihi değeri barındırıyor.

1972 yılından bu yana koruma altında olan ve 'Sit Alanı' ilan edilen Kaleiçi'nde, 4 tarihi hamam bulunuyor. Bunlardan biri de 'Gavur Hamamı' olarak bilinen 'Yenikapı Hamamı'. Rumlar tarafından 19'uncu yüzyılda inşa edilen bu tarihi hamam, 705 metrekarelik bir alana sahip.

Hamamın üst kısmında, içeriye ışık girmesini sağlayan 104 fil gözünden oluşan büyük bir kubbe yer alıyor. 'Soğukluk', 'Ilıklık' ve 'Sıcaklık' olarak adlandırılan 3 ana mekandan oluşan hamam, mimarisi ve işçiliğiyle dikkat çekiyor.

ANITSAL YAPI OLARAK TESCİL EDİLMİŞTİ

Yenikapı Hamamı, 1940 yılına kadar mübadele döneminde kente gelen Türkler tarafından işletildi. Ardından depo ve eğlence mekanı olarak da kullanıldı. Bugün ise uzun süredir kullanılmayan hamam, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 'anıtsal yapı' olarak tescil edildi.

8 VARİSİN KARARIYLA SATIŞA ÇIKARILDI

8 varisin kararıyla satışa çıkarılan tarihi hamam, üzerine asılan 'Satılık' levhasıyla dikkatleri üzerine çekti. 2,5 milyon dolarlık bir bedelle satışa sunulan hamam, görenleri şaşkına çevirdi.