İstanbul Levent’te önceki gün meydana gelen provokatif terör saldırısının detayları kafa karıştırdı. Teröristlerden polisle girdiği çatışmada öldürülen Yunus Emre Sarban’ın 2018 yılında bir aile içi cinayete karıştığı bu nedenle yattığı cezaevinden 3 ay sonra tahliye olduğu öğrenildi. Aynı cinayet davasından teröristin babası Ahmet Sarban’ın ise 18 yıl ceza aldığı belirlendi.

TEDBİR KONULDU

7 Nisan 2021’de, IŞİD üyesi olduğu ve örgüte finansman sağladığı gerekçesiyle malvarlığı dondurulan isimler arasında Sarban da yer aldı. 31 Ağustos 2024’te tedbir kararı, “Makul sebeplerin ortadan kalktığı” gerekçesiyle kaldırıldı.

Sarban IŞİD üyeliği suçlamasıyla cezaevine hiç girmedi. Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV’deki yayında Sarban’ın IŞİD bağlantısı gerekçesiyle malvarlığının dondurulması konusunu anlattı. Terkoğlu’nun edindiği bilgiye göre Sarban Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terörizmin finansmanı ve terör örgütü üyeliği suçlamalarıyla soruşturma geçirdi.

MALLARI İADE EDİLDİ

Ancak bir süre sonra takipsizlik kararı verildi. Terkoğlu, malvarlığındaki tedbirin 2024 yılında kaldırılmasıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından bilgi aldığını söyledi. Buna göre Sarban, Tekirdağ’daki IŞİD suçlamasının düşmesi üzerine bakanlık tedbir kararını kaldırdı.

Teröristlerin hamlelerine hızlı ve soğukkanlılıkla karşılık veren ve etkisiz hale getiren polisimizin taktiği ve başarısı takdir topladı.

Sosyal medyada paylaşılan çatışma görüntülerinde vatandaşlar, “Ayağınıza taş değmesin”, “İyi ki varsınız” yorumlarıyla övgü yaptı.

Polisimiz yurt dışından da bol bol takdir aldı. ABD’de yaşayan ve sosyal medyada ünlü olan eski polis şefi Erdal Kaya yayınladığı videoda, “O müthiş bir polis. Doğru anda, en doğru hamleyi yaptı. Tanışıp kahve ısmarlamak isterim“ dedi.

3 şehirde operasyon 19 kişi gözaltında

İstanbul ve Kocaeli polisi, IŞİD terör örgütüne yönelik ortaklaşa operasyon yaptı. Kocaeli’de gerçekleştirilen şafak baskınlarında 19 şüpheli, gözaltına alındı. Ayrıca polis Konya’da belirlenen adreslere de operasyon düzenledi. Konya’da da 6 kişi gözaltına alındı. Saldırıda yer alan iki terörist Enes Çelik ve Onur Çelik halen hastanede.

Bir diğer polisimiz de Onur Çelik isimli teröristi böyle etkisiz hale getirdi.

Canını ortaya koyan polislerle alay ettiler

IŞİD’li teröristlerle çatışma sırasında polislerle dalga geçen bir video yayınlandı. Şahısların polislerle “Sen sağ bek, ben sol bek. Aşağıya koş koş koş.” şeklindeki alaycı ifadeleri tepki çekti. Şüpheliler hakkında “Devletin Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılama”, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçundan soruşturma açıldı.

‘Yüzlerce potansiyel tehditten sadece biri’

CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen, 2021-2025 yılları arasında IŞİD ve El Kaide terör örgütlerine para sağladıkları gerekçesiyle yüzlerce kişinin mal varlığına el konulduğunu söyledi. Öztürkmen, “İçimizdeki uyuyan terör hücrelerine dikkat. Kayıp Suriyeliler bulundu mu? İkamet izni verdiğimiz cihatçılar nerede. Sarban yüzlerce potansiyel tehditten sadece biriydi. Malvarlığı dondurulan kişilerden 98’ine devlet eliyle vatandaşlık verildi” dedi.