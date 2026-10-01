Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretle tescillenen biberinde hasat sezonuyla birlikte yoğun mesai sürüyor. Tarlalarda toplanan biberler, işçilerin titiz çalışmasının ardından kurutma işlemi için geniş alanlara seriliyor. TARLALARDAN KURUTMA ALANLARINA Kent genelindeki biber tarlalarında çalışan işçiler, olgunlaşan ürünleri tek tek topluyor. Hasadın ardından kurutulmak üzere uygun alanlara taşınan biberler, geniş yüzeylere serilerek kurumaya bırakılıyor. RENK VE AROMASIYLA ÖNE ÇIKIYOR Kendine özgü rengi, aroması ve acısıyla öne çıkan Kahramanmaraş biberi, kurutma sürecinin ardından işleme tesislerine gönderiliyor. Burada çeşitli aşamalardan geçirilen biberler, pul ve toz biber olarak hazırlanıyor. TÜRKİYE’DEN YURT DIŞINA UZANIYOR İşlenen ürünler, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki tüketicilere ulaştırılırken yurt dışına da gönderiliyor. Böylece kentte tarlalarda başlayan biber mesaisi, işleme tesislerinin ardından farklı pazarlara uzanıyor.

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