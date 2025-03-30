Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun, SÖZCÜ TV’nin ekranını 10 gün karartma kararı almasına en büyük tepkiyi, basın özgürlüğüne inanan vatandaş gösterdi.

SÖZCÜ Gazetesi yok sattı, Sözcü TV reytingleri arttı ve SÖZCÜ TV’nin YouTube’daki abone sayısı son üç günde 1 milyon 760 binden dün itibariyle 180 bin artış göstererek 1 milyon 940 bine yükseldi. Sadece üç günde abone sayısı 180 bin artmış oldu. SÖZCÜ TV’nin bundan böyle hedefi, önce 2,5 milyon, sonra da 5 milyon aboneye ulaşmak. SÖZCÜ Televizyonu, kendisine uygulanan sansüre direnmek için tüm TV izleyicilerini YouTube kanalına abone olmaya ve SÖZCÜ TV’ye destek vermeye çağırıyor. RTÜK’ün tarihte görülmemiş yayın yasağını protesto için siz de abone olun, destek olun. Abone olmak için SÖZCÜ TV’nin YouTube adresi şöyle:

youtube.com/@Sozcutelevizyonu

Akbağ’dan Sözcü’ye destek

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Demet Akbağ, Sözcü TV’ye RTÜK tarafından verilen

10 günlük ekran karartma cezasını yaptığı paylaşımla protesto etti. Akbağ, Sözcü’nün kararı duyuran sayısını paylaşarak destek verdi.

Sezen Aksu: Ağrılı sancılı derin üzüntü içerisindeyim

Türk pop müziğinin efsanelerinden Sezen Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı operasyonlardan sonra sokaklara çıkarak milli iradeye sahip çıkan gençlerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Operasyonların ardından vatandaşlar kararları protesto etmek için sokağa çıktı. Eylemlerde 1879 kişi gözaltına alındı, 260’ı tutuklandı. Aksu gençlerin gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına tepki gösterdi. Ünlü sanatçı paylaşımında şöyle dedi:

“Hepimize ait olan biricik vatanımızın içine düşürüldüğü bu durumdan fiziki acıdan çok daha ağrılı, sancılı, derin bir üzüntü içindeyim. Beni dinlemeyeceklerini hissetsem de sorumlulara seslenmeyi görev biliyorum. Bu kadar insanın sesini dinlemek, onları anlamak, tüm uygulamalarınızı hukuka uygun yapmak, insan haklarını asla ihlal etmemek, hele geleceğimiz gençlerimizi gözünüz gibi korumak, ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza karşı sizin görevinizdir. Bu söylediklerimi makulün ölçütü ile değerlendirmeniz umuduyla…”

Nurgül Yeşilçay:‘bu küçücük çocukların hapiste ne işi var?’

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protesto gösterileri sırasında gözaltına alınan gençlere sanat camiasından destek üstüne destek geliyor. Bu sanatçılardan biri de sinema ve dizi oyuncusu Nurgül Yeşilçay. Instagram hesabından paylaştığı videoda tutuklanan gençler için yetkililere seslendi. Yeşilçay, “Ya bu küçücük çocukların hapiste ne işi var? Ne yapıyorsunuz siz? Şu mübarek günde annelerin ahını almayın. Çıkarın o çocukları hapisten. Ne işi var onların orada? Hani ne yaptı ki bunlar? Aa!” diyerek tepki gösterdi.

Beren Saat ve Tuba Büyüküstün: ‘Gençlerin sesini duyun, canlarını yakmayın’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası ülke genelindeki protestolarda tutuklanan yüzlerce genç için ünlü oyuncular Beren Saat ve Tuba Büyüküstün’den de destek mesajı geldi. Saat, “Gençlerin sesini duyun, canlarını yakmayın” diyerek yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Kapılarda ağlayan anneleri gördükçe içim parçalanıyor. Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin öğrencilerinin aileleri onlar. Eğer ülkemiz ilerleyecekse, bu gençlerin katkısıyla olacak. Lütfen seslerini duyun, canlarını yakmayın ve serbest bırakın”

Memleket nasıl yuva olur?

Tuba Büyüküstün de Instagram hesabından, “Bir memleketin gençleri geleceklerinden umutsuzsa, önünü göremiyorsa, aydınlık bir çıkış bulamıyorsa, bir memleketin çocukları, söyledikleri dinlenmiyor, duyulmuyorsa, konuştuklarında, ‘Biz buradayız, bizi dinleyin, duyun, söylemek istediklerimiz var’ dediklerinde susturuluyorsa, tutuklanıyor, hapse atılıyorsa... Memleket nasıl yuva olur?” dedi.