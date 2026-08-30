Antalya'nın kalabalık sahillere alternatif arayanlar için Finike ile Demre arasında gizli bir koy bulunuyor. Adını etrafındaki kayalıklar ve bembeyaz kumlarından alan Beyaz Kaya Plajı, sakinliği ve doğasıyla yeni bir gözde oldu.

"ÜCRETSİZ GİRİŞ"

Plaja girmek için herhangi bir ücret ödenmiyor. Ancak alanda tesis veya işletme bulunmuyor. Bu yüzden şemsiye, bol su ve yiyecek gibi ihtiyaçlarınızı yanınızda taşımanız gerekiyor. Hazırlıklı gelin, kalabalıktan uzak huzurlu bir deniz keyfi sizi bekliyor.

Plaj Finike merkezden 8,5, Demre'den 19, Antalya'dan ise 119 kilometre uzaklıkta. Karayolundaki virajlı noktada aracınızı park ettikten sonra sarp yamaçtan aşağı inen patikayı takip etmeniz gerekiyor.

Yaklaşık 5 dakikalık bu yürüyüş kayalık bir alandan geçtiği için engebeli. Bu nedenle yolun çocuklu aileler ve engelli bireyler için uygun olmadığını belirtmekte fayda var.

Plajın suyu genellikle sakin, dalgasız ve serin. Sahil ve deniz tabanı çakıllı ve taşlı yapıda. Bu yüzden denize girerken deniz ayakkabısı kullanmak daha konforlu bir deneyim sunuyor.

"KAMP SERBEST AMA ATEŞ YASAK"

Resmi kamp tesisi olmasa da çadır kurmak serbest. Doğayla baş başa kalmak için harika bir ortam sunan plajda en önemli kural ateş yakmamak. Doğanın korunması için ateş yakmak kesinlikle yasak.