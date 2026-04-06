İnsan doğası gereği merak edilen sorulardan biri, “Bir ipin ucunda ne olabilir?” sorusudur. Çoğu zaman cevap sıradan olsa da, Avusturyalı bir tesisatçı bu merakının karşılığını tam anlamıyla aldı.

BODRUMDAKİ GİZEMLİ İP

Viyana’daki bir villayı yenilerken, bodrum katında dışarı sarkan gizemli bir ip fark eden tesisatçı, ipi takip ederek beton zemini kırdı. Kısa süre sonra karşılaştığı manzara, hayatında görebileceği en şaşırtıcı keşiflerden biriydi.

ALTIN DOLU SANDIK ORTAYA ÇIKTI

İpin ucunda, tahmini 2,4 milyon dolar değerinde bir hazine sandığı duruyordu. Sandığın içinde 66 pound ağırlığında altın sikkeler vardı. Her bir sikkenin üzerinde Wolfgang Amadeus Mozart’ın resmi bulunuyor, bu da sikkelerin II. Dünya Savaşı öncesine ait olduğunu gösteriyordu.

BETON ALTINDA YILLARCA SAKLANMIŞ

Altın dolu sandık, Viyana’nın Penzing bölgesindeki bir mahzenin betonuna gömülmüş ve uzun yıllar boyunca gizli kalmıştı. Tesisatçı, basit bir yenileme işi sırasında tarihin derinliklerinden çıkan bu hazinenin sahibi oldu.