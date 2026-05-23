Mutfak ve banyo lavabolarında kötü koku oluşumu genellikle lavaboda tıkanıp kalan yemek artıkları, yağ birikintileri ve kireç nedenleriyle meydana geliyor. Tıkanmaları geçirmek de bazen kötü kokuların giderilmesi için yeterli olmuyor. Lavabolarda oluşan kötü kokulardan kurtulmanın bu püf noktasını tesisatçılar öğrenmenizi istemiyor. Sır gibi saklanan lavabolardaki kötü koku gidermenin püf noktası ile evlerinize yayılan kokuyu anında silip atabilirsiniz.

KÖTÜ KOKUDAN GERİYE ESER BIRAKMIYOR

LAVABOLARDAKİ KÖTÜ KOKUDAN KURTARAN YÖNTEMLER

Lavabo içerisinde oluşan tıkanmalardan ve kötü kokulardan kurtulmanın püf noktası olarak karşımıza çıkan doğal yöntemler ile lavabolarınızda oluşup evin her yanına yayılan kötü kokulardan basit şekilde kurtulabilirsiniz. İşte lavabolarda oluşan kötü kokulardan kurtulmanın püf noktası olan doğal yöntemler:

KARBONAT VE SİRKE

En klasik ve en etkili yöntemdir. Karbonat bir baz, sirke ise asit olduğu için birleştiklerinde köpürerek borulardaki yağ ve kir kalıntılarını söker atarlar. Lavabo deliğine yarım bardak karbonat dök, üzerine bir bardak beyaz sirke boşalt. Köpürme bittikten sonra 15-20 dakika bekle ve ardından bolca sıcak su dök.

KAHVE TELVESİ

Kahve, kokuları hapsetme ve nötralize etme konusunda bir ustadır. Eğer borularda büyük bir tıkanıklık yoksa, sadece koku gidermek için harikadır. Sabah içtiğin Türk kahvesinin veya filtre kahvenin telvesini lavaboya dök. Üzerine biraz sıcak su gezdir. Kahve, borulardan geçerken kötü kokuları emer ve mutfağa kısa süreliğine taze kahve kokusu yayar.

LİMON KABUKLARI VE TUZ

Özellikle mutfak lavabolarındaki (varsa çöp öğütücü dahil) yağlı kokuları gidermek için birebirdir. Limon asidi mikropları kırarken ferah bir koku bırakır. Lavabo deliğine bir miktar iri kaya tuzu dök ve üzerine taze limon suyu sık veya rendelenmiş limon kabuklarını sıcak suyla birlikte gönder. Tuz, boru çeperlerindeki kalıntıları fırçalama etkisiyle kazır, limon ise dezenfekte eder.

HARDAL TOZU VE SICAK SU

Pek bilinmeyen ama koku moleküllerini parçalamada çok başarılı olan bir yöntemdir. Hardalın doğal bileşenleri kokuyu maskelemez, direkt yok eder. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kuru hardal tozunu lavaboya dök. Üzerine bir litre kadar kaynar su boşalt. Bir gece boyunca lavaboyu kullanmazsan etkisi çok daha kalıcı olur.