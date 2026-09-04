Temizlikte yaygın olarak tercih edilen beyaz sirke ve karbonat karışımı, gider tıkanıklıklarında beklenen etkiyi göstermeyebilir. Sirke asidik, karbonat ise zayıf alkali bir yapıya sahiptir. Bu iki maddenin birleşimi sonucunda oluşan kimyasal reaksiyon, biriken yağlı kirleri veya sabun artıklarını çözmek için yeterli güce ulaşamaz. Karışım sonucunda çoğunlukla köpüklü ve tuzlu su kalır.

SODA KRİSTALLERİ YAĞ VE ATIKLARI NASIL ÇÖZÜYOR?

Soda kristalleri (sodyum karbonat), yüksek alkali yapısı sayesinde asidik yağ ve gres birikintilerini parçalayarak suda çözünür hale getirir. Bu malzeme aynı zamanda organik birikintileri çözme yeteneğine de sahiptir. Bu özelliği sayesinde mutfak lavabolarının yanı sıra saç ve sabun artıkları nedeniyle tıkanan banyo giderlerinde de kullanılabilir.

SODA KRİSTALLERİ İLE LAVABO AÇMA ADIMLARI

Uygulamanın doğru sırayla yapılması, tıkanıklığın açılma sürecini kolaylaştırır:

İlk Sıcak Su Uygulaması: Su ısıtıcısında kaynatılan su doğrudan lavabo giderine dökülür ve suyun süzülmesi beklenir.

Soda Kristalinin Eklenmesi: Bir kupa dolusu soda kristali doğrudan gider deliğine boşaltılır.

Bekleme Süresi: Kristallerin yağ ve kir birikintilerini parçalaması için 5 ila 10 dakika beklenir.

Son Durulama: Yeniden kaynatılan sıcak su yavaşça gidere dökülerek çözülen kalıntıların akması sağlanır.

Giderin tamamen temizlendiğinden emin olmak için işlem sonunda bol miktar sıcak su dökülmesi önerilir. Bu uygulamaya rağmen su akışında düzelme sağlanamıyorsa, sorunun daha derin borularda olma ihtimaline karşı bir tesisat ustasına başvurulmalıdır.'