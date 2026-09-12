TRT 1'in takip edilen dizilerinden Teşkilat'ın yeni sezon çekimleri devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda vefat eden Serhat Kılıç'ın ardından Yadigar karakteri için Savaş Özdemir ile yola devam edilmesine karar verildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapım ekibi karakterin isminde de değişikliğe gitti. Buna göre Savaş Özdemir, yeni sezonda Yadigar yerine Zülküf karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. BOMBA İMHA UZMANINI CANLANDIRACAK Savaş Özdemir'in canlandıracağı Zülküf karakteri, alanında uzman bir bomba imha uzmanı olarak diziye dahil olacak. Karakterin dikkat çeken özelliklerinden biri ise kullanacağı Kartal marka otomobil olacak.

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