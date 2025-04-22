Instagram hesabından 2 Nisan'da tüketimin durdurulmasına yönelik boykot çağrısında bulunan oyuncu Aybüke Pusat, başrolünde yer aldığı TRT'nin 'Teşkilat' dizisinden çıkartılmıştı. TRT tarafından yapılan açıklamada "Teşkilat' dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. 'Teşkilat' dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

Pusat'ın kadro dışı bırakılmasına ünlülerden ve izleyiciler büyük tepki göstermiş, sosyal medyada Aybüke Pusat'a destek yağmıştı. Bu süreçte dizinin yapımcısı Timur Savcı'nın ne açıklama yapcağı merak ediliyordu.

'Aslı Şafak’la İşin Aslı' programına konuk olan Savcı, "Bizim son dakika bir linkle haberimiz oldu" dedi.

Aybüke Pusat'ın o sırada ofiste olduğunu belirten Savcı, şu ifadeleri kullandı:

"TRT’nin iktisadiydi bu ve TRT bir açıklamayla hızlıca çıktı. Bizim son dakika bir linkle haberimiz oldu. Hatta Aybüke de ofisteydi doğru yönetmek lazım bu mevzuyu diye. Sanki direkt bizimle bağlantılı bir şeymiş gibi oraya çevirmek isteyen oldu ama boykot edilen bir kanalın oyuncusu 'boykot yapın bu kanalı izlemeyin' deyince onlar da doğal olarak bunu anlamakta güçlük çektiler..."

"TRT, AYBÜKE'DEN BİR AÇIKLAMA PAYLAŞMASINI İSTEDİ"

Savcı, ayrıca TRT sözleşmelerine de bu sözlerle değindi:

"Bugün bütün piyasa ve gazeteciler biliyor. TRT'ye iş yapıyorsanız o bir devlet kanalı 'olumlu ya da olumsuz kırmızı ya da beyaz herhangi bir toplumsal siyasal mesele ile ilgili lütfen bir şey paylaşmayın' diyor. Çünkü şöyle bakıyorlar bu devletin kanalı herhangi bir tarafı üzecek, kızdıracak veya ekstra sevindirecek bir şey olmamasına özen gösteriyorlar. Ve TRT sözleşmeleri özel sözleşmelerdir önceden bunu kabul ediyorsanız imzalar çalışırsınız. Yani burada bir sorun yok."

Timur Savcı, Aybüke Pusat ile hiçbir sıkıntılarının olmadığını ve hâlâ görüştüklerini belirtti. Bu sürecin TRT'nin doğal olarak bir tercihi olduğunu söyleyen isim, ayrıca TRT'nin Pusat'a bir seçenek sunduğunu da belirtti.

Savcı'nın söz konusu açıklamaları:

"Aybüke amacının siyasi olmadığını söyledi. TRT Aybüke'ye seçenek de sundu. O zaman amacının öyle olmadığını anlatan bir açıklama paylaşmasını istedi. Fakat Aybüke o seçenekten faydalanmadı. Daha önce de paylaşımları vardı TRT dahil herkes tolere etti. Ekip arkadaşları da üzgün, böyle bir şey olduğu için."