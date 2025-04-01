İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de yapılan protestolar kitlesel boykot çağrıları ile devam ediyor.
CHP lideri Özgür Özel'in açıkladığı boykot firmalarına yenileri de eklendi. Sosyal medyada 2 Nisan 2025 günü için tüketim boykotu çağrıları da gelmeye başladı.
Kullanıcılar boykot kampanyasını bir adım ileriye götürerek sosyal medya hesaplarından "2 Nisan'da satın alım yapmıyoruz" başlıklı bir çağrı paylaştı.
AYBÜKE PUSAT'TAN BOYKOT ÇAĞRISI
Boykot çağrısı yapanlar arasından kamuoyunun tanıdığı ünlü isimler de yer aldı. TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Neslihan karakterine can veren Aybüke Pusat instagram hesabından boykot çağrısı yaptı.
Muhalefetin programlarına yer vermeyen ve iktidar propagandası yapmakla eleştirilen TRT'nin bu yapımında rol alan Aybüke Pusat'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.