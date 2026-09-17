Altı sezondur aksiyon dolu hikâyesi ve operasyon sahneleriyle izleyici karşısına çıkan Teşkilat, yeni sezon için geri sayıma başladı. Dizinin yedinci sezonundan ilk tanıtım yayınlanırken, ekrana dönüş tarihi de netleşti. TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLIYOR? Teşkilat’ın yedinci sezon ilk bölümü 20 Eylül Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Buçe Buse Kahraman, Murat Han, Melisa Akman ve Serdar Yeğin’in yer aldığı kadro, yeni sezonda yeni oyuncularla genişleyecek. Dizinin yeni sezonundan yayınlanan ilk tanıtımda aksiyon dolu sahnelerin yanı sıra kadroya dahil olan oyuncular da ilk kez izleyiciye gösterildi. TEŞKİLAT’IN YENİ KADROSU Teşkilat’ın yedinci sezonunda Bensu Soral, Selim Bayraktar, Ali Seçkiner Alıcı, Duygu Sarışın, Savaş Özdemir, Damla Colbay, Gökberk Demirci, Ahmet Yıldırım, Ayşen Gürler, Ferhan Vural ve Uğur Yücel de rol alacak. Yeni oyuncular, tanıtım filminde canlandıracakları karakterlerle ilk kez izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan fragmanla birlikte dizinin yeni sezon hikâyesine dair ilk ipuçları da ortaya çıkarken, Teşkilat takipçileri 20 Eylül’de başlayacak yeni sezonu beklemeye başladı.

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