Ankara'da yapılan TESK Genel Kurulu'nda oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Toplam 695 delegenin oy kullandığı seçimde, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Mehmet Yiğiner'in listesi 560 oy aldı. 85 oy ise geçersiz sayıldı. Seçime tek listeyle gidildi. 1996-1999 yıllarında TESK Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanvekilliği görevlerini yürüten, 2007 yılında TESK Genel Başkanlığı'na seçilen Bendevi Palandöken, bu kez liste çıkarmama kararı aldı. Genel Kurul'da oy kullanmadan salondan ayrılan Palandöken'in 19 yıllık TESK başkanlık dönemi böylece sona erdi.

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