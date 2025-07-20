Türkiye tekstil sanayisinde iflas ve konkordato zincirine iki büyük halka daha eklendi.

İstanbul merkezli Gülsoy Tekstil ile Sakarya faaliyet gösteren Art Giyim, artan mali baskılar nedeniyle konkordato ilan etti.

ART GİYİM ÜRETİMİ TAMAMEN DURDURMUŞTU

Geçen yıl üretimi tamamen durdurduğu öğrenilen Art Giyim'e, Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi'nce 1 yıl süreyle kesin konkordato mühleti kararı verildi.

Mahkeme ayrıca şirket için daha önce aldığı konkordato tedbirlerinin ve konkordato komiser heyetinin görevine devam etmesini de kararlaştırdı.

GÜLSOY TEKSTİL ORTAKLARI İÇİN DE KARAR ÇIKTI

Bir diğer firma olan Gülsoy Tekstil ve ortakları içinse İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, üç aylık geçici konkordato kararı verdi.

Bu süreçte, şirketin mali yapısının denetimi için üç kişilik komiser heyeti atandı.

SEKTÖR ALARM VERİYOR

Öte yandan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında sadece son yedi yılda 298 tekstil ve 81 giyim şirketinin konkordato ilan ettiğini belirtmişti.

Gürer, 2022-2024 yılları arasında 145 bin tekstil işçisinin işinden olduğunu; 2025'in ilk yarısında konkordato ve üretim durdurma kararlarıyla 30 bin kişinin daha işsiz kalabileceğini ifade etmişti.

ÜNLÜ EKONOMİSTTEN 'DOMİNO ETKİSİ' YORUMU

Ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ekonomi yönetimine yönelik uyarılarda bulunmuştu. Cibre, iflasın sadece bir şirketin kapanmasıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda daha geniş çapta ekonomik ve sosyal sonuçlar doğurduğunu belirtmişti.

"Yüzlerce işsiz, alacaklarını tahsil edemeyen onlarca tedarikçi ve ilk altı ayda irili ufaklı 96 şirketin daha iflası... İşte bu domino etkisi" diyerek uyarı yapan Cibre, alarm zillerinin 'çoktan' çaldığını söylemişti.

Son altı ayda 90’dan fazla şirketin iflas ettiğini hatırlatan Cibre, bu durumun kamuoyunda “Sıradaki kim?” sorusunu gündeme taşıdığını belirtmişti.