Tesla'nın üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda açıklamalarda bulunan Otonom Sürüşten Sorumlu Başkan Yardımcısı Ashok Elluswamy, kişisel araçların taksi filosuna katılmasına yönelik planı açıkladı. Elluswamy, gerekli yazılım ve altyapı entegrasyonlarının ardından müşteri araçlarının 2027’nin ikinci çeyreğinde otonom taksi ağında hizmet vermeye başlayabileceğini bildirdi.

Müşteri Araçlarında V15 Yazılımı ve Sistem Entegrasyonu Şartı

Elluswamy, Cybercab ve Model Y modellerinin aynı otonom sürüş altyapısından faydalandığını belirtti. Plan doğrultusunda, söz konusu sürücüsüz taksi altyapısının V15 yazılım güncellemesiyle birlikte kullanıcılara sunulması hedefleniyor.

Ancak araçların taksi olarak hizmet verebilmesi için yalnızca yazılım güncellemesi yeterli olmayacak. Araçların Tesla tarafından belirlenen coğrafi sınırlar içerisinde bulunması ve şirketin merkezi filo yönetim sistemine dahil edilmesi şart koşuluyor.

AÇIKLANAN TARİHTE KAYMA YAŞANABİLİR

Toplantıda paylaşılan takvim, şirket adına kesinleşmiş resmi bir taahhüt niteliği taşımıyor. Tesla yönetiminin geçmiş yıllarda benzer projelere ilişkin açıkladığı takvimlerde ertelemeler yaşandığı biliniyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, 2019 yılındaki yapay zeka etkinliğinde "Tesla Network" adlı ağı duyurmuş ve araç sahiplerinin otomobillerini sürücüsüz taksi olarak çalıştırarak gelir elde edebileceklerini söylemişti. O dönemde 2020 yılına kadar bir milyon otonom taksinin yollarda olacağı öngörülmüş, ancak bu hedef hayata geçirilememişti.

MEVCUT SÜRÜCÜSÜZ TAKSİ OPERASYONLARI

Tesla, güncel olarak ABD'nin Teksas ve Florida eyaletlerinin belirli bölgelerinde sınırlı sayıda araçla yolcu taşıma hizmeti sunuyor. Bu araçların bir kısmında güvenlik gerekçesiyle insan görevliler yer alırken, Austin kentinde az sayıda tamamen sürücüsüz Cybercab modeli operasyon yürütüyor.

Şirket, mevcut filoyu genişletirken özel üretilen modellerin yanı sıra bireysel araçları da sürece dahil etmeyi planlıyor. Buna karşın, müşteri araçlarının tam olarak hangi bölgelerde ve hangi koşullarda taksileşebileceğine ilişkin net bir çerçeve henüz bulunmuyor.

YASAL DÜZENLEMELER VE TEKNİK ENGELLER

Bireysel araçların taksileşmesinin önündeki tek engel Full Self-Driving (FSD) yazılımının olgunlaşmasıyla sınırlı kalmıyor. Sürücüsüz yolcu taşımacılığı yapılabilmesi için eyalet ve yerel yönetimlerden özel izinlerin alınması, sigorta prosedürlerinin tamamlanması gerekiyor. ABD genelinde kişisel araçların bu şekilde ticari kullanımı için gerekli yasal altyapı henüz oluşturulmuş değil.

Teknik boyutta ise donanım sınırları öne çıkıyor. Özellikle eski üretim Model 3 ve Model Y araçların bir bölümü, yeni nesil FSD donanımına ve gerekli yapay zeka işlem kapasitesine sahip olmadığı için planın dışında kalabilir.