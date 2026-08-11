ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) Salı günü yaptığı açıklamada, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, karşıdan gelen sürücülerin görüşünü kısıtlayarak kaza riskini artırabilecek aşırı parlak kısa farları nedeniyle ABD'de 20 bin 349 aracını geri çağıracağını bildirdi. MODEL 3 VE MODEL Y ARAÇLARI ETKİLENİYOR NHTSA tarafından paylaşılan detaylara göre geri çağırma kararı, belirli Model 3 ve Model Y araçlarını kapsıyor. Otomotiv güvenlik denetim kurumu, söz konusu teknik sorunun çözümüne ilişkin yöntemin henüz netleşmediğini belirtti. GÜVENLİK DENETİMLERİ SÜRÜYOR Söz konusu geri çağırma kararı, Tesla'nın araç güvenliği konusunda düzenleyici kurumların sürekli denetimleriyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde gerçekleşti. NHTSA, geçtiğimiz Temmuz ayında direksiyon kontrolünün kaybına yol açabilecek süspansiyon arızası ihbarları üzerine yaklaşık 1,2 milyon Tesla aracı hakkında ön inceleme başlattığını duyurmuştu.

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