Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), ocak ayı satış verilerini yayımlarken, ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla'nın satışlarında büyük düşüş yaşandı.
Buna göre ocakta Tesla satışları yüzde 50,3 gerileme kaydetti. 2024 Ocak'ta 15 bin 130 araç satan Tesla, bu yıl 7 bin 517 satış gerçekleştirdi.
Buna karşın elektrikli otomobil satışlarında üçte birlik artış kaydedilirken, hibrit elektrikli otomobil satışları yüzde 18,4 artış kaydetti. Şarj edilebilir hibrit (PHEV) satışları yüzde 8,5 düşüş yaşandı.
Hibritler dahil olmak üzere elektrikli araç satışları, yeni otomobil satışlarının yüzde 57,2'sini oluşturdu. Bu oran 224'te yüzde 47,4 düzeyindeydi.