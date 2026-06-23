ABD'li elektrikli araç devi Tesla'nın Avrupa pazarındaki geri dönüşü dikkat çekici bir ivme kazandı. Çin menşeli ucuz modellerin pazara girişi ve CEO Elon Musk'ın siyasi çıkışlarının kişisel markasına zarar vermesi nedeniyle 2025 yılında kıta genelinde ciddi pazar payı kaybeden şirket, Model 3 ve Model Y'nin yeni ve daha ucuz versiyonlarını sunarak durumu tersine çevirmeyi başardı. 2025 boyunca süren düşüş dalgasının ardından, şirketin fiyat stratejisi 2026 yılında meyvelerini vermeye başladı. Ancak Tesla'nın otonom sürüş teknolojisini tüm Avrupa Birliği'ne (AB) yayma planı, İsveç'ten gelen beklenmedik bir engelle karşı karşıya.

TESLA'NIN MAYIS AYI AVRUPA SATIŞLARI

Tesla'nın uygulamaya koyduğu strateji değişikliği, 2026 yılı Mayıs ayı satış rakamlarına doğrudan yansıdı. Reuters verilerine göre, şirketin önde gelen Avrupa pazarlarındaki satış artışları şu şekilde gerçekleşti:

Fransa: +%655 artışla 5.446 adet

Norveç: +%29 artışla 3.345 adet

Danimarka: +%136 artışla 1.750 adet

İspanya: +%113 artışla 1.690 adet

İsveç: +%71 artışla 858 adet

Şirketin toparlanması sadece satış rakamlarıyla da sınırlı kalmadı. Avrupa, uzun süren tereddütlerin ardından nihayet Tesla’nın "Gözetimli Tam Otonom Sürüş" (FSD) sistemine de sıcak bakmaya başladı. Birkaç Avrupa ülkesinden onay alan sistemin, en erken 2027'nin ilk çeyreğinde AB genelinde yasallaşması bekleniyor. Ancak bir ülkenin ulaşım otoritesi, AB genelindeki oylamada "hayır" oyu verilmesini tavsiye ederek Tesla'nın karşısına dikildi.

TESLA'YA İSVEÇ ENGELİ

İsveç'teki satış düşüşleri, Tesla'nın geçen yıl Avrupa genelindeki gerilemesinde büyük bir faktördü. Investing.com verilerine göre, ülkede devam eden iş uyuşmazlıkları ve grevlerin de etkisiyle Tesla’nın İsveç satışları 2025 yılında %70 oranında çakılmıştı.

Şimdi ise İsveç’in ulaşım düzenleyici kurumlarından biri, Tesla’nın Avrupa’daki FSD hayallerine karşı en yüksek sesli muhaliflerden biri haline geldi. Reuters'ın bilgi edinme hakkı kapsamında ulaştığı ve daha önce yayımlanmamış bir mektuba göre, İsveç Ulaştırma İdaresi (TRV), Tesla FSD sisteminin yasal hız sınırlarını aşmaya izin veren özelliğinin kaldırılmaması durumunda, AB genelinde onaylanmamasını tavsiye etti.

Tesla FSD sistemi, sürücülerin belirlenen yasal hız limitlerini kendi seçtikleri belirli bir oranda aşmalarına olanak tanıyan bir "Hız Esnetme" (Speed Offset) ayarı barındırıyor. TRV tarafından 30 Nisan'da AB Motorlu Araçlar Teknik Komitesi'ne (TCMV) gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Otonom sistemlerin yasal hız sınırlarını sistematik olarak aşmasına izin verilmesi, hem yasal çerçeveyi hem de araç otomasyonunun güvenlik avantajlarını baltalama riski taşımaktadır. Bu özelliğin sınırlandırılmaması durumunda, İsveç Ulaştırma İdaresi komitenin teklife karşı 'hayır' oyu vermesini önermektedir."

Komite, resmi oylama öncesinde Tesla'nın durumunu görüşmek üzere 30 Haziran'da yeniden bir araya gelecek. Öte yandan, İsveç'in diğer bir düzenleyici kurumu olan İsveç Ulaştırma Ajansı (STA) ise 4 Haziran'da Tesla ve Hollandalı düzenleyici kurum RDW ile yaptığı iki saatlik toplantıda endişelerini dile getirse de, henüz net bir "İsveç ulusal pozisyonu" belirlemek için değerlendirmelerini sürdürdüğünü açıkladı. Nisan ayında FSD'ye onay veren Hollandalı RDW ise sistemin Avrupa genelinde yasallaşmasını destekliyor.

TESLA'NIN OTONOM SÜRÜŞLERİ HANGİ AVRUPA ÜLKELERİNDE ONAYLANDI?

Mayıs ayının sonlarında Tesla, Estonya'dan gelen onay haberiyle rahat bir nefes aldı. Letonya ve Finlandiya Körfezi arasında yer alan küçük AB ülkesi Estonya, Tesla FSD teknolojisini onaylayan üçüncü Avrupa ülkesi oldu. Estonya Ulaştırma İdaresi, AB üyesi Hollanda'nın verdiği sertifikayı tanıyarak sisteme yeşil ışık yaktı.

Teslarati'nin haberine göre Estonyalı yetkililer, FSD'nin "Seviye 2" bir otonom sistem olduğunu, dolayısıyla sürücülerin dikkatlerini tamamen yola vermeleri, ellerini direksiyonda tutmaları ve her an müdahaleye hazır olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Estonya'nın ardından Danimarka ve Belçika'nın da onay vermesiyle, FSD Tracker verilerine göre sistemi onaylayan Avrupa ülkesi sayısı 5'e yükseldi. Hollanda'nın nisan ayında verdiği ilk onay, bu teknolojinin tüm AB üye devletlerinde yasal hale gelmesi için süreci başlatmıştı. FSD'nin AB genelinde yürürlüğe girebilmesi için, üye ülkelerin %55'ini ve AB nüfusunun %65'ini temsil eden komite üyelerinin kabul oyu vermesi gerekiyor.