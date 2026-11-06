Şirketin CEO'su Elon Musk, Austin'deki dev tesisin üretim kapasitesini sürücüsüz taksi olarak tasarlanan yeni Cybercab modeline aktarmak amacıyla Cybertruck üretiminin kademeli olarak düşürüleceğini açıkladı.

Özel gövde parçaları üretebilen tek tesisin Austin fabrikası olduğunu belirten Musk, mevcut filonun uzun yıllar yollarda kalacağını savunsa da kapasite indirimini "bir dönemin sonu" olarak nitelendirdi. Üretimin tamamen sonlandırılıp sonlandırılmayacağı ya da başka bir fabrikaya taşınıp taşınmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

HEDEFLENEN İVMEYİ YAKALAYAMADI

Piyasaya çıktığında çelik zırhlı gövdesi ve ezber bozan tasarımıyla küresel çapta büyük yankı uyandıran Cybertruck, zaman içinde yaşanan kalite kontrol problemleri, peş peşe gelen geri çağırma kararları ve sık değişen fiyat politikası nedeniyle hedeflenen ivmeyi yakalayamadı.

Alışılmadık ve keskin hatlara sahip yapısının başta Avrupa olmak üzere kritik pazarlardaki güvenlik ve regülasyon standartlarına takılması, aracın küresel büyüme potansiyelini önemli ölçüde kısıtladı.

Tesla resmi satış verilerini doğrudan açıklamasa da modelin dahil olduğu teslimat kategorisinde ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe yaşanan sert düşüş pazar kaybını gözler önüne serdi.

TESLA'NIN AMİRAL GEMİSİ OLACAK

Tesla yönetimi, Cybertruck'tan boşalacak üretim bantlarını tamamen şirketi yapay zeka ve robotik alanında küresel bir güce dönüştürme planının kalbinde yer alan Cybercab'e tahsis edecek.

Direksiyon, pedal veya dikiz aynası barındırmayan ve otonom sürüş ağı kurmayı amaçlayan kelebek kapılı Cybercab'in, zamanla şirketin en yüksek üretim hacmine sahip amiral gemisi olması hedefleniyor.

Austin'de sınırlı sayıda araçla yolcu taşımaya başlayan ve güvenlik regülasyonları açısından denetim kurumlarıyla temaslarını sürdüren Tesla, Cybertruck ile elde ettiği mühendislik birikimini artık doğrudan sürücüsüz geleceğe aktararak rotasını yeniden çiziyor.