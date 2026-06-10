Elektrikli otomobil dünyasının lideri Tesla, Türkiye’deki varlığını bambaşka bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. Markanın Türkiye'deki resmi kuruluşu olan "Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited Şirketi", faaliyet alanlarını baştan aşağı değiştiren devasa bir yapısal hamleye imza attı.

Aktarılan bilgilere göre Elon Musk, Türkiye’yi sadece bir "otomobil pazarı" olarak görmekten vazgeçiyor. Şirketin yeni dönem stratejileri öyle geniş bir yelpazeye yayıldı ki, geleceğin en çok konuşulan teknolojileri resmi olarak Türkiye sınırlarına hukuken tanımlanmış oldu.

TESLA'DAN TÜRKİYE İÇİN YENİ SİSTEM

Bugüne kadar Türkiye’de sadece elektrikli araç satışı ve servis hizmetleriyle ön planda olan Tesla, resmi şirket tanımını kökten değiştirdi. Kuruluş metninde sadece "elektrikli araç, parça ve aksesuar ithalatı" ibaresi yer alan dev marka, kapsamı genişleterek Türkiye'ye getirebileceği yeni teknolojilerin yasal altyapısını tamamladı.

Yeni faaliyet metninde en çok dikkat çeken ve tüketiciyi doğrudan ilgilendiren madde ikinci el araç ticareti ve takas yetkisi oldu. Şirketin amaç ve konusu kapsamına; araç alım satımı, ikinci el işlemleri, ekspertiz hizmetleri ve takas faaliyetleri açıkça eklendi.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan ilana göre, bu durum, Tesla’nın birçok ülkede başarıyla uyguladığı "Trade-In" sisteminin Türkiye’de de devreye alınabilmesinin önünü açıyor. Sistem aktif edildiğinde, mevcut içten yanmalı (benzinli, dizel) ya da elektrikli aracınızı doğrudan Tesla’ya teslim edebileceksiniz. Aracınız ekspertizden geçecek, belirlenen değeri ise yeni bir Tesla modeli satın alırken peşinat veya indirim olarak faturanızdan düşülecek.

EV ÇÖZÜMLERİYLE GELİYOR

Tesla, küresel arenada sadece bir otomobil üreticisi değil, aynı zamanda dev bir enerji şirketi. Şirket yapısına eklenen yeni maddelerle birlikte; güneş panelleri, güneş enerjisi sistemleri (Solar Roof), jeneratörler ve Powerwall/Megapack gibi enerji depolama sistemlerinin Türkiye'de satışı, dağıtımı, kurulumu ve servis hizmetleri için resmi izin alındı. Yakın gelecekte evinizin çatısını Tesla panelleriyle kaplayıp, elektriğinizi Tesla bataryalarında depolamanız hayal olmaktan çıkacak.

İNSANSI ROBOTLAR RESMİ BELGELERE GİRDİ

Güncellemenin en çarpıcı ve vizyoner kısmı ise yapay zeka ve robotik sistemlerle ilgili olan madde oldu. Yeni metne, robotik sistemler ve insansı robotik sistemlerin ithalatı, ihracatı, dağıtımı, satışı ve bakım hizmetleri resmi olarak eklendi. Bu hamle, Elon Musk’ın üzerinde titrediği ve gelecekte fabrikalardan evlere kadar hayatın her alanında iş yapmasını planladığı insansı robotu Optimus’un, ilerleyen yıllarda Türkiye pazarına da giriş yapabileceğinin ilk yasal sinyali.

Ticaret sicilindeki bu radikal genişleme, tüm bu ürünlerin yarın sabah mağazalarda satışa çıkacağı veya hemen bir lansman yapılacağı anlamına gelmiyor. Tesla Türkiye, şu an için gelecekte atacağı stratejik adımların ve yapacağı hamlelerin hukuki zeminini ve yasal altyapısını hazırlamış durumda. Markanın eli, Türkiye'deki olası yeni operasyonlar için tamamen rahatladı.