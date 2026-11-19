New York Times DealBook Zirvesi’nde konuşan Elon Musk, şirketin otonom araç stratejisindeki yeni yol haritasını paylaştı.

Musk, direksiyon ve pedalı olmayan iki kişilik coupe modeli Cybercab'in robotaksi hizmetindeki yolcu mesafelerinin büyük bölümünü üstleneceğini belirtirken, daha kalabalık gruplar için geniş hacimli otonom araçlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Üretim takvimi ve aracın iç mekan tasarımına dair teknik detaylar ise henüz paylaşılmadı.

Tesla Robotaksi filosunda halihazırda kullanılan mevcut Model Y araçları en fazla dört yolcuya kadar hizmet verebiliyor. Yeni planlanan direksiyonsuz ve pedalsız versiyonun ise altı veya yedi kişilik grupları taşıyabilecek şekilde tasarlanması hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Musk, kalabalık grupların ulaşım ihtiyacına dikkat çekerek, "Eğer araçta bütün bir aile varsa yine de otonom araçlara ihtiyacınız var. Bu yüzden planımız, direksiyonu ve pedalları olmayan ve altı veya yedi kişilik grupları taşımak için uygun olacak otonom bir Model Y versiyonu geliştirmek" ifadelerini kullandı.