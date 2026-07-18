Elektrikli araç üreticisi Tesla, küçük yaştaki kullanıcılara yönelik hazırladığı "Çocuklar İçin Denge Bisikleti" adlı yeni modelini resmi internet sitesi üzerinden satışa sundu.

225 dolarlık fiyatıyla satışa çıkan direksiyonu ve pedalları bulunmayan bu araç, çocukların geleneksel bisikletlere geçiş yapmadan önce denge ve yönlendirme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Piyasadaki standart giriş seviyesi denge bisikletleri 50 ila 120 dolar arasında alıcı bulurken, Tesla'nın yeni ürünü 225 dolarlık fiyatıyla bu ortalamanın oldukça üzerinde yer alıyor.

Ürün, pazar konumlandırması açısından 250 dolarlık Woom Go ve 249 dolarlık Guardian Balance Bike gibi premium segment çocuk bisikletleriyle rekabet edecek seviyede fiyatlandırıldı.

Yeni denge bisikletinin duyurulması, sosyal medya platformu X üzerinde çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.

Birçok kullanıcı, Tesla'nın 2017 yılında CEO Elon Musk tarafından duyurulan ve müşterilerden 50.000 ila 250.000 dolar arasında ön ödeme alınan elektrikli hiper otomobil projesi "ikinci nesil Roadster" modelini henüz teslim etmemiş olmasını eleştirdi.

Platformda en çok etkileşim alan yorumlardan biri, "Tesla, Roadster 2'den önce çocuk bisikleti üretti" ifadesi oldu.