Tesla, uzun süredir merakla beklenen Full Self-Driving (FSD) sistemiyle ilgili Türkiye’deki yeni abonelik modelini resmen duyurdu. 21 Mayıs 2026 itibarıyla FSD özelliği artık yalnızca aylık abonelik sistemi üzerinden kullanılabilecek. Böylece daha önce sunulan tek seferlik satın alma seçeneği tamamen kaldırılmış oldu.

TEK SEFERLİK SATIN ALMA TARİHE KARIŞTI

Daha önce kullanıcılar FSD paketine yaklaşık 228 bin TL’yi aşan tek ödeme yöntemiyle sahip olabiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu model sona erdi. Bundan sonra Tesla sahipleri, sistemi kullanabilmek için aylık abonelik ücreti ödeyecek.

Bu değişim, Tesla’nın son dönemde global pazarlarda uygulamaya koyduğu stratejinin Türkiye’ye de taşındığını gösteriyor. Şirket, yüksek peşin maliyet yerine abonelik tabanlı bir erişim modelini tercih ediyor.

EAP SEÇENEĞİ DE KALDIRILDI

Yapılan değişiklikler yalnızca FSD ile sınırlı değil. Tesla’nın uzun süredir sunduğu “Geliştirilmiş Otopilot” (EAP) paketi de artık satışta olmayacak.

Önceden kullanıcılar standart Otopilot, EAP ve FSD arasında tercih yapabiliyordu. Yeni sistemde ise seçenekler sadeleştirildi. Artık kullanıcıların karşısında yalnızca standart Otopilot ve FSD aboneliği bulunuyor.

Öte yandan Avrupa’daki bazı pazarlarda daha farklı bir dönüşüm yaşandığı belirtiliyor. Özellikle Hollanda’da bazı araçların standart Otopilot olmadan, yalnızca adaptif hız sabitleyici sistemiyle teslim edildiği ifade ediliyor. Bu nedenle ilerleyen dönemde Türkiye’de de benzer bir uygulamanın hayata geçirilip geçirilmeyeceği merak konusu oldu.

AYLIK FSD ÜCRETİ BELLİ OLDU

Tesla Türkiye’nin açıkladığı yeni fiyatlandırmaya göre FSD aboneliğinin aylık bedeli 4.990 TL olarak belirlendi.

Şirket, daha önce EAP paketi satın alan kullanıcılar için ise özel bir ücretlendirme sundu. Buna göre mevcut EAP sahipleri, FSD aboneliğine aylık 2.495 TL ödeyerek geçiş yapabilecek. Böylece eski kullanıcılar için daha avantajlı bir fiyat politikası uygulanmış oldu.

FSD TÜRKİYE’DE HENÜZ TAM AKTİF DEĞİL

Belirlenen abonelik ücretleri bazı kullanıcılar tarafından yüksek bulunurken, sistemin Türkiye’de henüz tam kapasiteyle çalışmadığı da hatırlatılıyor.

Tesla’nın “Full Self-Driving Kabiliyeti” olarak tanımladığı teknoloji, şu an için tüm özellikleriyle aktif durumda değil. Sistemin tam anlamıyla kullanılabilmesi için hem yazılım geliştirme sürecinin tamamlanması hem de Türkiye’deki resmi düzenleyici kurumların gerekli onayları vermesi gerekiyor.

Bu nedenle kullanıcılar bugün abonelik satın alsa bile, FSD’nin vaat ettiği tüm otonom sürüş özelliklerine hemen erişemeyebilir.