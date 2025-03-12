Tesla hisselerindeki değer kaybı, uzun vadeli yatırımcıları endişelendirmeye başladı. Wall Street'te, şirketin hisse fiyatının 200 doların altına inebileceği konuşulmaya başlandı. Hisselerdeki dalgalanmalar, yatırımcıların güvenini sarsarak şüpheler doğurdu.

Trump'ın seçim zaferinin ardından hızlı bir yükseliş gösteren Tesla hisseleri, özellikle CEO Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'ndan (DOGE) sorumlu üst düzey yönetici olarak yaptığı hareketler ve Avrupa'daki aşırı sağcı siyasi partileri desteklemesiyle değer kaybetti.

ABD BORSASINDA YAŞANAN SATIŞ DALGASI VE TESLA'NIN DURUMU

Son dönemde ABD borsasında yaşanan satış dalgasından en fazla etkilenen şirketlerden biri Tesla oldu. Başkan Donald Trump, Musk’a destek olmak amacıyla yeni bir Tesla satın almıştı. Trump, Tesla'ya yönelik protestolara dair yaptığı açıklamada, "Bu adam enerjisini ve hayatını buna adadı, kendisine haksızlık yapıldı" demişti.

TESLA HİSSELERİNDEKİ BÜYÜK DEĞER KAYBI

Pazartesi günü Tesla hisseleri yüzde 15 oranında düşerek, Aralık ayındaki zirvesinden bu yana yüzde 50'den fazla değer kaybetti. 18 Aralık’ta 480 dolar seviyesine kadar tırmanan hisse, şu anda 222 dolara kadar geriledi.

YATIRIMCI BEKLETİLERİ SUYA DÜŞTÜ

Bu performans, yatırımcıların Musk’ın Başkan Trump ile olan yakın ilişkisinden olumlu sonuçlar beklemelerini de boşa çıkardı.

Analistler, şirketin mevcut durumu ve performansının, sadık yatırımcılar arasında bile endişelere yol açtığını belirtiyor. Wall Street analistleri, Tesla hisselerinin fiyatının 200 doların altına inebileceği beklentisini gündeme alarak hedef fiyatlarını revize etmeye başladılar.