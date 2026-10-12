Almanya'daki Tesla fabrikasına iş başvurusu yapan 41 yaşındaki bir kişi, başvurusunun olumsuz sonuçlanmasının ardından şirket yönetimini hedef alan bir dizi eylem gerçekleştirdi. Olaylar, dönemin ulaştırma bakanının tesisi ziyaret ettiği sırada merkeze asılsız bir bomba ihbarında bulunulmasıyla başladı. İhbarın ardından şüpheli, şirketin kurucusu Elon Musk'ın imzasını taklit ederek kurumsal yöneticilere mektuplar ulaştırdı.

"68 YÖNETİCİYE DOMUZ GÖZÜ YOLLADI"

Sanık, intikam planını daha da ileri taşıyarak Almanya içindeki ve dışındaki 68 üst düzey Tesla yöneticisinin ev adresine kargo yoluyla domuz gözü gönderdi. Ortama yayılan kötü koku nedeniyle rahatsızlık yaratan paketlerin ardından hukuki süreç hızla işletildi. Mahkeme, sanığı yaklaşık 717 bin lira (13 bin euro) para cezasına mahkum etti.

Sanık avukatının temyiz duruşmasına katılmaması sebebiyle itiraz reddedildi. Verilen ceza ile yargılama masrafları kesinleşti.