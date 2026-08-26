Tesla, elektrikli pick-up modeli Cybertruck'ın fiyat politikasında önemli değişikliklere gitti. Şirket, Dual Motor ve Premium All-Wheel Drive versiyonlarının fiyatlarını 5 bin dolar artırarak güncelledi.

"KAR MARJLARINI KORUMAK İÇİN ZORUNLU"

Tesla'nın internet sitesinde yer alan güncel fiyatlara göre, daha önce 69 bin 990 dolar olan temel Dual Motor modelinin fiyatı 74 bin 990 dolara yükseldi. Premium All-Wheel Drive modelinin fiyatı ise 79 bin 990 dolardan 84 bin 990 dolara çıktı.

Fiyat artışının uygulanmadığı tek model, en üst donanım seviyesi olan Cyberbeast oldu. Model, 99 bin 990 dolarlık fiyat etiketiyle satışa devam ediyor.

Pazar dinamikleri de değişiyor. Cox Automotive'in verilerine göre Tesla, 2026'nın ilk altı ayında ABD'de 7 bin 263 Cybertruck sattı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,2'lik bir düşüşü işaret ediyor.

Satışlardaki bu gerileme, CEO Elon Musk'ın daha önce açıkladığı yıllık 250 bin adetlik satış hedefinin de oldukça altında kalıyor.

Morningstar analisti Seth Goldstein, Business Insider'a yaptığı değerlendirmede fiyat artışlarının, Tesla'nın yüksek malzeme maliyetlerini dengelemesine ve düşen satışlara rağmen kar marjlarını korumasına yardımcı olabileceğini belirtti.

Goldstein, Tesla'nın Cybertruck için seri üretim hacimlerini hedeflemek yerine, sıra dışı tasarımı nedeniyle daha yüksek fiyatla konumlandırılacak ve daha düşük hacimlerde satılacak bir lüks araç stratejisine yöneldiğini vurguladı.

Şirketin bu stratejik dönüşümü, bu yılın başlarında premium segmente yönelik tek araçları olan Model X SUV ve Model S sedanın üretimini durdurmasıyla da örtüşüyor.

Analist, Tesla'nın Cybertruck'ı lüks otomobil pazarında yüksek fiyatlı bir araç olarak tutmaya devam ettiğini ve bunun gelecekte daha sınırlı üretim anlamına gelse bile geçerli olabileceğini ifade etti.