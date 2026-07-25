Tesla hisseleri, şirketin ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması ve artan yatırım harcamalarının etkisiyle sert değer kaybetti. Haftayı yüzde 18 düşüşle 313,03 dolardan tamamlayan Tesla hisseleri, 2022 yılından bu yana en kötü haftalık performansını sergiledi.

YATIRIMLAR ARTTI, HİSSELER BASKI ALTINDA KALDI

Tesla'nın robotaksi, insansı robot teknolojisi ve çip üretim tesisi gibi uzun vadeli projelere ağırlık vermesi, şirketin kısa vadeli finansal görünümüne ilişkin endişeleri artırdı.

Şirket, söz konusu yatırımlar nedeniyle negatif nakit akışı açıklarken, yatırımcıların beklentileri de olumsuz etkilendi.

Analistler, Tesla'nın geleceğe yönelik büyük ölçekli projelerinin uzun vadede potansiyel taşıdığını ancak bu yatırımların kısa vadede kârlılık ve nakit akışı üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.

TESLA HİSSELERİ YIL GENELİNDE DE GERİLEDİ

Tesla hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kaybederken, büyük teknoloji şirketleri arasında en zayıf performans gösteren hisselerden biri oldu.

Öte yandan Musk'ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX'in hisselerinde de gerileme yaşandı. Şirketin Starship test uçuşu öncesindeki değer kaybı, Musk'ın servetindeki düşüşü daha da artırdı.