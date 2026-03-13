Tesla’nın Austin’deki fabrikasında hattan inen Cybercab, direksiyonu ve pedalları bulunmayan ilk seri üretim araç olarak tarihe geçti. Nisan ayında tam kapasite üretime geçecek olan model, şirketin sürücüsüz araç çağırma ağının merkezinde yer alacak. Elon Musk, aracın 30 bin doların altındaki fiyatıyla otomobil sahipliği kavramını kökten değiştireceğini belirtiyor.

FEDERAL YASALAR ÜRETİMİN ÖNÜNDE ENGEL

Tesla’nın teknolojik hamlesi, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) katı kurallarıyla karşı karşıya kaldı. Mevcut yasalar, direksiyonu ve yan aynaları olmayan araçların satışına yılda yalnızca 2 bin 500 adetlik muafiyet tanıyor. Şirket, gerekli yasal izinleri alamazsa seri üretim kapasitesine rağmen milyarlarca dolarlık tazminat ve araçları geri çağırma riskiyle karşı karşıya kalacak.

SATIŞLARDAKİ DÜŞÜŞÜN TEK ÇIKIŞ YOLU

Otomobil satışları 2025 yılında yüzde 10 gerileyen Tesla için Cybercab hayati önem taşıyor. Elon Musk, yılda 2 milyon adet üretim hedefiyle şirketin finansal darboğazdan çıkacağını öngörüyor. Analistler ise satışların üst üste üçüncü kez düşüş trendine girdiği bu dönemde, direksiyonsuz bir aracın tüketicide karşılık bulup bulmayacağı konusunda temkinli yaklaşıyor.