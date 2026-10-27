Avusturyalı Obrist şirketi, elektrikli otomobillerin menzilini uzatmayı amaçlayan sıra dışı bir projeyle gündeme gelmişti. Tesla Model 3 üzerine geliştirilen özel hibrit sistem, 1.000 kilometreye kadar menzil vadediyordu, ancak büyük umutlarla tanıtılan proje seri üretime geçemedi. Şimdi ise projeyi geliştiren gruba bağlı 3 şirket, toplam 31,8 milyon euro borçla iflas etti.

Tesla Model 3'e benzinli motor eklediler

Obrist, 2020 yılında Avusturya'nın Lustenau kentinde geliştirdiği HyperHybrid konseptini tanıttı. Şirket, Tesla Model 3'ün bataryasını küçülterek araca 2 silindirli kompakt bir benzinli motor ekledi.

Aracın ön bagaj bölümüne yerleştirilen motor, tekerlekleri doğrudan hareket ettirmiyordu. Bunun yerine elektrik üreterek bataryayı besliyordu. Böylece araç, elektrikli motorunu korurken daha küçük, yaklaşık 17 kWh kapasiteli bir bataryayla çalışabiliyordu.

Sistem, elektrikli otomobillerin menzilini artırmayı hedefliyordu. Tasarım ayrıca metanol gibi alternatif yakıtların kullanılmasına da olanak tanıyordu. Şirket, bu teknolojiyle 1.000 kilometreye kadar menzil sunmayı amaçlıyordu.

Proje seri üretime geçemedi

Büyük hedeflerle yola çıkan şirket, projesini ticari başarıya dönüştüremedi. Yeterli sayıda sanayi ortağı ve teknolojiyi satın almak isteyen müşteri bulunamadı.

Yüksek geliştirme ve patent maliyetleri de şirketin mali durumunu zorlaştırdı. Lisans gelirlerinin beklentilerin altında kalması ve potansiyel yatırımcılarla yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması, sorunları daha da büyüttü.

Eylül ayının sonunda Obrist Powertrain, Obrist Technologies ve Almanya'da faaliyet gösteren Obrist DE iflas başvurusunda bulundu. 3 şirketin toplam borçları yaklaşık 31,8 milyon euroya ulaştı. İflas süreci kapsamında 14 çalışan işten çıkarıldı. Şirketlerin kapatılması ve varlıklarının satılması planlanıyor.

Grubun bir şirketi faaliyetlerine devam ediyor

İflas haberine rağmen Obrist grubundaki tüm faaliyetler sona ermedi. Otomobillerin klima ve termal yönetim sistemleri için bileşenler geliştiren Obrist Engineering çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 30 kişinin çalıştığı şirket, grubun faaliyetlerine devam eden kuruluşu olarak öne çıkıyor.