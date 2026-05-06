Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlanan teknik inceleme raporuna göre, etkilenen araçlarda geri vitese geçildiğinde kamera görüntüsünün ekrana yansımasında gecikme yaşandığı saptandı. Kurum, bu durumun sürücünün arka görüş alanını kısıtladığını ve bu sebeple çarpışma riskini artırarak sürüş güvenliğini tehlikeye attığını bildirdi.

ETKİLENEN MODELLER

Geri çağırma kararı, Tesla’nın ürün gamındaki dört ana modeli de kapsıyor. Söz konusu teknik aksaklığın aşağıdaki modellerin belirli üretim bandındaki versiyonlarında görüldüğü belirtildi:

Tesla Model 3

Tesla Model Y

Tesla Model S

Tesla Model X

GÜNCELLEME DAĞITILMAYA BAŞLANDI

Tesla tarafından yapılan resmi açıklamada, sorunun donanımsal bir arızadan kaynaklanmadığı, bu nedenle araç sahiplerinin servis noktalarına gitmesine gerek kalmayacağı ifade edildi.

Şirket, söz konusu hatayı "havadan güncelleme" (over-the-air update) yöntemiyle, araçlara gönderilecek yeni bir yazılım sürümü üzerinden giderdiğini ve güncelleme dağıtımına başlandığını duyurdu.

DENETİMLER ARTIYOR

NHTSA, Tesla üzerindeki denetimlerini son dönemde artırmış durumda. Kurum, geçtiğimiz ay araçların uzaktan hareket ettirilmesine olanak tanıyan bir özellik üzerine yürüttüğü ve yaklaşık 2,6 milyon aracı kapsayan incelemesini de tamamlamıştı. Yapılan son incelemelerde, bu tür yazılım kaynaklı aksaklıkların genellikle düşük hızlardaki operasyonlarda kaza riskine yol açtığı vurgulanıyor.