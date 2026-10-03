Tesla Türkiye, elektrikli SUV modeli Model Y’nin üst donanım paketlerinin fiyatlarını güncelledi. 2 Ekim tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yeni liste ile birlikte serinin üst segmentini oluşturan üç farklı versiyonda fiyat yükselişi gerçekleşirken, serinin giriş seviyesi fiyat artışından etkilenmedi.

ÜST DONANIM SEÇENEKLERİNDE FİYAT ARTIŞLARI

Yeni güncellemeyle birlikte Model Y Premium Long Range Arkadan Çekiş versiyonunun fiyatı 3 milyon 682 bin TL’den 3 milyon 906 bin TL’ye yükseldi. Bu versiyondaki artış miktarı 224 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Model Y Premium Long Range Dört Çeker seçeneğinin fiyatı 210 bin TL’lik artışla 4 milyon 410 bin TL’den 4 milyon 620 bin TL seviyesine çıktı. Serinin en yüksek donanım ve performans değerine sahip versiyonu olan Model Y Performance Dört Çeker ise 240 bin TL artış göstererek 4 milyon 756 bin TL’den 4 milyon 996 bin TL’ye ulaştı.

STANDART VERSİYONDA FİYAT SABİT KALDI

Temmuz ayındaki son fiyat düzenlemesinin ardından sabit tutulan giriş seviyesindeki standart arkadan itişli Model Y’nin etiket fiyatı değişmedi. Söz konusu versiyon, 2 milyon 474 bin TL’lik mevcut satış fiyatıyla listedeki yerini koruyor.

TAHMİNİ TESLİMAT TARİHLERİ AÇIKLANDI

Tesla Türkiye, yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte siparişe açılan tüm Model Y versiyonları için müşterilerine sunduğu tahmini teslimat takvimini de güncelledi. Şirket, siparişi verilen tüm Model Y araçları için teslimat dönemini Şubat-Mart 2027 olarak duyurdu.