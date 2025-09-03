ABD’de Tesla’nın 2019’da Florida’da bir yayanın ölümüne neden olan kazaya ilişkin kritik verileri gizlediği iddiaları gündeme geldi. Şirket, “haksız ölüm” davasında kısmen sorumlu bulunmuş, ancak kazaya ait kayıtların ellerinde olmadığını savunmuştu. The Washington Post’un haberine göre, bir hacker kayıp olduğu öne sürülen verileri aracın hafızasından kurtarmayı başardı.

Mahkeme sürecinde, kazadan hemen önce ve sonra aracın kamera ve sensörlerinden elde edilen verilerin yer aldığı “çarpışma anı kaydı” Tesla'dan talep edildi. Ancak Tesla, söz konusu kaydın kaza sonrası şirket sunucularına yüklendikten sonra aracın belleğinden otomatik olarak silinecek şekilde işaretlendiğini iddia etti.

TESLA KASITLI SİLDİ

Habere göre, Tesla’daki bir çalışan, şirketin merkezi veritabanındaki kopyayı da silmek için kasıtlı adım attı. Polis, kazaya karışan aracın multimedya sistemi ve otopilot ünitesini inceleme için Tesla teknisyenlerine ilettiğinde, yerel kaydın kurtarılamaz olduğu belirtildi.

HACKER ORTAYA ÇIKARDI

Ancak sosyal medyada harekete geçen bir hacker, verilerin hâlâ araçta bulunduğunu fark ederek çarpışma anı kaydını yeniden gün yüzüne çıkardı.

TESLA "KAYBETTİK" DEDİ

Mahkemede savunma yapan Tesla, verileri saklamadığını ancak kaybettiğini ileri sürdü. Şirketin avukatlarından Joel Smith, Tesla’nın veri yönetim uygulamalarını “beceriksiz” olarak nitelendirdi.

Smith, duruşmada “Bizde olduğunu sanmıyorduk, sonra olduğunu öğrendik. İyi ki bulundu, çünkü gerçekten çok değerli bir bilgi parçası” ifadelerini kullandı.