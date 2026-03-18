Elektrikli otomobil devinin yılan hikayesine dönen hiper otomobil projesi Tesla Roadster için belirsizlik bulutları dağılmıyor. CEO Elon Musk, yıllardır heyecanla beklenen modelin resmi tanıtımı için bu kez Nisan 2026 dönemini işaret etti.

Ancak Musk’ın açıklama yaparken kullandığı "muhtemelen" ve "umarım" gibi ihtiyatlı ifadeler, otomotiv dünyasında bu tarihin de yeni bir erteleme zincirinin parçası olabileceği şüphesini uyandırdı.

2017'DEN BERİ GÜNDEMDE

Tesla Roadster’ın hikayesi, aslında teknoloji dünyası için oldukça tanıdık bir süreci temsil ediyor. İlk kez 2017 yılında bir prototip olarak sergilenen ve 2020’de yollarda olması planlanan modelin teslimat hedefleri; sırasıyla 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına sapma göstermişti.

Bugün gelinen noktada ise üretim bandına dair somut bir takvim paylaşılmazken, odak noktası yalnızca bir "tanıtım" etkinliğine indirgenmiş durumda. Üstelik daha önce yatırımcı toplantılarında zikredilen 1 Nisan 2026 tarihinin, sessiz sedasız Nisan ayı sonuna ötelenmesi dikkatli gözlerden kaçmadı.

2017'DEKİ TASARIM RAFA KALKTI

Yeni duyuruda kullanılan terminolojideki değişim, aracın teknik ve görsel yapısına dair önemli ipuçları veriyor. Daha önce "demo" olarak adlandırılan etkinliklerin yerini "unveil" (resmi tanıtım) ifadesine bırakması, 2017’de gösterilen konsept tasarımın rafa kalkmış olabileceğini düşündürüyor.

Tesla’nın son dönemdeki marka başvurularında ortaya çıkan yeni silüetler, orijinal prototipten çok daha keskin ve fütüristik bir tasarım dilinin yolda olduğuna işaret ediyor. Bu durum, aracın sadece yazılımsal değil, yapısal olarak da sil baştan tasarlandığı ihtimalini güçlendiriyor.