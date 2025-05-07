Tesla'nın Şanghay fabrikasından yapılan araç sevkiyatları, yedinci ayda da düşmeye devam ediyor. şirketin küresel satışlarındaki duraklamayı daha da pekiştirdi.

Şirket, Nisanda Şanghay fabrikasından 58 bin 459 adet Model 3 sedan ve Model Y SUV sevk etti. Böylece 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 6 gerileme görüldü.

Çin’de elektrikli ve hibrit araç satışlarının Nisan ayında yüzde 42 artışla 1,14 milyon adede ulaşması öngörülüyor.

Çin’de Tesla’nın karşılaştığı zorluklar çok güçlü yerel rakiplerden kaynaklanıyor. Bunların başında gelen BYD, 2025 yılı Nisan ayında şimdiye kadarki en iyi aylık satış performansını kaydetti.

Çinli otomotiv devinin yılsonu için 5,5 milyon adetlik satış hedefi bulunuyor.

Tesla’nın küresel satışları, markadan uzaklaşan tüketiciler sebebiyle yılın ilk çeyreğinde son üç yılın en düşük seviyesine düştü.

Tüketicilerin uzaklaşma sebebi ise Elon Musk’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın yanında küresel siyasete yönelmesi ve bunun tetiklediği protestolar olarak gösteriliyor.