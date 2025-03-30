Elektrikli ve hidrojen yakıtlı kamyon üreticisi olarak Tesla'ya rakip olma hedefiyle yola çıkan Amerikalı Nikola, yaşadığı finansal krizleri aşamayarak iflas başvurusu yaptı. Şirket, varlıklarını açık artırma yoluyla satmayı planlarken, iflas sürecinde bazı hizmetleri sürdüreceğini söyledi.

NIKOLA’NIN ÇIKIŞI VE ZORLU YILLARI

2014'de kurulan Nikola, sektöre Tesla rakibi olarak iddialı bir giriş yaptı. Elektrikli ve hidrojenle çalışan ağır vasıtalar üretme vizyonuyla yola çıkan şirket, en çok Badger adlı pick-up modeliyle dikkatleri üzerine çekti.

2020'de tanıtılan bu model, agresif tasarımı ve yenilikçi teknolojileriyleses getirdi. Buna göre, General Motors (GM), Badger modelinin geliştirilmesi için Nikola ile ortaklık anlaşması imzaladı.

Fakat bu ortaklık uzun sürmedi. Şirket, dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı ve 2022'de dönemin CEO’su Trevor Milton, çeşitli suçlamalar nedeniyle suçlu bulundu.

2025'in başlarında Nikola’nın hisse değeri 1 doların altına düşerek yatırımcı güvenini kaybetti. Şirketin son yaptığı basın açıklamasında, kasasında sadece 47 milyon dolar kaldı ve bu yüzde resmi olarak iflas başvurusunda bulunuldu.

Mahkemeye sunulan belgelerde, Nikola’nın toplam borcunun 1 ila 10 milyar dolar arasında olduğu ve 1.000 ila 5.000 alacaklıya ödeme yapılması gerektiği belirtildi.