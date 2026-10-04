Tesla, Türkiye'de satışa sunduğu Model Y modellerinde yeni fiyat düzenlemesine gitti. 2 Ekim itibarıyla Model Y Premium, Long Range Dört Çeker ve Performance versiyonlarının fiyatları artırıldı.

Serinin en uygun fiyatlı seçeneği olan arkadan itişli standart Model Y ise son fiyat artışından etkilenmedi.

PERFORMANCE 5 MİLYON TL SINIRINA GELDİ

Yeni fiyat listesine göre arkadan itişli Model Y Premium'un 3 milyon 682 bin TL olan fiyatı 3 milyon 906 bin TL'ye yükseldi. Böylece bu versiyona 224 bin TL zam geldi.

Long Range Dört Çeker'in fiyatı ise 4 milyon 410 bin TL'den 4 milyon 620 bin TL'ye çıkarıldı. Bu modeldeki artış 210 bin TL oldu.

Model Y ailesinin en güçlü seçeneği Performance'a ise 240 bin TL zam yapıldı. Daha önce 4 milyon 756 bin TL'ye satılan otomobilin yeni fiyatı 4 milyon 996 bin TL oldu.

Giriş seviyesindeki arkadan itişli standart Model Y ise 2 milyon 474 bin TL seviyesindeki fiyatını korudu.

TESLALAR İÇİN TESLİMAT TARİHİ 2027

Fiyat artışının yanı sıra teslimat takvimi de dikkat çekiyor. Tesla'nın Türkiye'deki Model Y seçenekleri için açıkladığı tahmini teslimat tarihi Şubat-Mart 2027 olarak gösteriliyor.

Tesla, Model Y fiyatlarında bir önceki artışı temmuz ayında gerçekleştirmişti. O dönemde de giriş seviyesindeki arkadan itişli Model Y zam dışında bırakılmış ve fiyatı 2 milyon 474 bin 985 TL seviyesinde korunmuştu.

MODEL Y'NİN EN UYGUN SEÇENEĞİ 534 KM MENZİL SUNUYOR

Arkadan itişli standart Model Y, LFP bataryasıyla yaklaşık 534 kilometre WLTP menzile sahip. Otomobil 0'dan 100 km/s hıza 7,8 saniyede ulaşırken 170 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunuyor.

Modelin iç mekanında 16 inç QHD ekran ve 7 hoparlörlü ses sistemi bulunurken araç 18 inç jantlarla geliyor.

LONG RANGE İLE MENZİL 600 KİLOMETREYİ AŞIYOR

Long Range Arkadan Çekiş versiyonu, daha büyük bataryası sayesinde 600-609 kilometre civarında WLTP menzil sunuyor. Modelin hızlı şarj kapasitesi ise 250 kW seviyesine kadar çıkıyor.

Premium donanımda panoramik cam tavan, ısıtmalı ve havalandırmalı vegan deri koltuklar, HEPA filtre ve 19 inç jantlar bulunuyor.

Long Range Dört Çeker'de ise çift motorlu güç aktarım sistemi kullanılıyor. Otomobil 0'dan 100 km/s hıza 4,8 saniyede ulaşırken yaklaşık 600 kilometrelik WLTP menzil sunuyor.

Bu versiyonda 250 kW hızlı şarj desteğinin yanı sıra 15 hoparlör ve subwoofer'dan oluşan Premium Ses Sistemi standart olarak geliyor.

PERFORMANCE 3,5 SANİYEDE 100 KM/S HIZA ÇIKIYOR

Fiyatı yapılan son zamla 5 milyon TL sınırına ulaşan Model Y Performance, ailenin performans odaklı seçeneği olarak öne çıkıyor.

Model, 0'dan 100 km/s hıza 3,5 saniyede çıkarken yaklaşık 580 kilometre WLTP menzil sunuyor. 21 inç Arachnid jantlar, performans frenleri, alçaltılmış süspansiyon ve spor koltuklar da bu versiyonda yer alıyor.

Türkiye'de satılan Model Y versiyonlarında Standart Otopilot, Nöbetçi Modu, kablosuz şarj pedleri, 65W USB-C bağlantıları ve mobil uygulama üzerinden uzaktan kontrol gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

Geliştirilmiş Otopilot ve Tam Otonom Sürüş (FSD) paketleri ise isteğe bağlı olarak satın alınabiliyor.