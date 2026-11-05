Tesla'nın acil durumlar için geliştirdiği yeni özellik, beklenmedik bir kazaya yol açtı. ABD'de bir Model 3 sürücüsü, şarj kablosu hâlâ araca bağlıyken istasyondan ayrılmaya çalıştı. Araç birkaç metre ilerleyince kablo koptu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Tesla'nın Acil Durumda Hızlıca Ayrılma adlı özelliği, sürücülerin tehlike anında Supercharger istasyonlarından hızla uzaklaşmasını sağlamak için tasarlandı. Bu seçenek sayesinde şarj kablosunu önceden çıkarmadan da araçla hareket etmek mümkün, ancak Tesla, özelliğin kullanılmasının araca ve şarj istasyonuna zarar verebileceği konusunda uyarıyor.

Şarj kablosu birkaç metre sonra koptu

Olay, ABD'nin Austin kentinde Formula 1 yarışlarının düzenlendiği hafta sonunda yaşandı. Görüntüler, Reddit kullanıcısı Joshalander tarafından paylaşıldı.

Videoda Model 3 sürücüsünün aracın orta ekranındaki seçenekler bölümünden yeni özelliği etkinleştirdiği görülüyor. Şarj kablosu hâlâ takılı olmasına rağmen araç hareket etmeye başlıyor.

Araç birkaç metre ilerledikten sonra duruyor. Ancak bu sırada şarj kablosu kopuyor. Durumu fark eden sürücü hemen otomobilden iniyor ve başını tutarak yaşadığı şaşkınlığı gösteriyor.

Görüntüleri paylaşan kullanıcı, olaya sabah saat 06.00 civarında tanık olduğunu belirtti. Sürücünün oldukça yorgun göründüğünü söyleyen kullanıcı, ekrandaki uyarıların yeterince dikkatli okunmamış olabileceğini ifade etti.

Onarım masrafı 25 bin dolara çıkabilir

Tesla, özelliğin bilinçli veya dikkatsiz kullanımının ciddi masraflara neden olabileceğini belirtiyor. Şirketin uyarısına göre yalnızca Supercharger istasyonundaki hasarın onarımı 25 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Aracın şarj girişinin de kontrol edilmesi gerekiyor. Hasarın boyutuna bağlı olarak Model 3'ün servis merkezine götürülmesi ve onarım yapılması gerekebilir.

Olayın ardından sosyal medya kullanıcıları da Tesla'nın uyarı sistemini tartışmaya başladı. Bazı kullanıcılar, özelliğin yanlışlıkla açılmasını önlemek için ekranda kırmızı uyarı gösterilmesini ve daha yüksek sesli bir alarm kullanılmasını önerdi.

Özellik neden geliştirildi?

Tesla'nın bu özelliği geliştirmesinin arkasında güvenlik endişeleri bulunuyor. Şirket, 1 Ağustos 2026'da ABD'nin Idaho eyaletindeki Twin Falls kentinde yaşanan silahlı saldırının ardından sürücülerin tehlike anında şarj istasyonlarından hızla uzaklaşabilmesine yönelik bu seçeneği gündeme aldı.

Söz konusu saldırıda Tesla istasyonlarında araçlarını şarj eden kişiler de hedef alınmıştı.