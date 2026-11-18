Tesla, satışları beklentilerin altında kalan Cybertruck'ın Teksas'taki gigafabrikada üretimini 2027 yılının ortalarında sona erdirecek. CEO Elon Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada kararın, şirketin otonom sürüş stratejisinde merkezi yer tutan Cybercab'in üretimini artırmaya olanak sağlayacağını belirtti.

CNBC-e'nin haberine göre, Cybertruck üretiminin başka bir fabrikaya taşınıp taşınmayacağı ya da tamamen sonlandırılıp sonlandırılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

ABD SATIŞLARI YÜZDE 48 DÜŞTÜ

Tesla'nın 2023 sonunda teslimatlarına başladığı Cybertruck, Musk'ın açıkladığı yıllık 250 bin adetlik satış hedefine ulaşamadı. Kelley Blue Book verilerine göre modelin ABD satışları, 2024'teki 38 bin 965 adetten 2025'te 20 bin 237 adede geriledi. Böylece satışlarda yüzde 48 düşüş yaşandı.

Cybertruck, piyasaya sürülmesinden bu yana güvenlik sorunları nedeniyle 11 kez geri çağırma sürecine konu oldu. Eski Aston Martin CEO'su Andy Palmer da satış hedeflerini karşılayamayan bir modelin üretimini sürdürmenin ekonomik açıdan anlamlı olmadığını ifade etti.

CYBERCAB İÇİN GÜVENLİK İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Karar, Tesla'nın yapay zeka, robotik ve otonom sürüş teknolojilerine yöneldiği dönemde geldi. Direksiyonu, pedalı ve yan aynaları bulunmayan iki kişilik Cybercab, Musk'ın küresel robot taksi ağı kurma hedefinin temel parçalarından biri.

Tesla, eylül ayında Austin'de küçük bir Cybercab filosuyla ücretli yolculuk hizmeti sunmaya başladı. Ancak modelin güvenlik standartlarına uygunluğuna ilişkin ABD'li düzenleyici kurumun incelemesi sürüyor.

Teksas Motorlu Taşıtlar Dairesi verilerine göre, eyalette faaliyet gösteren 1.200'den fazla Tesla robot taksinin yaklaşık 570'ini Cybercab oluşturuyor. Modelin, Cybertruck'ın kaybettiği satış hacmini kısa vadede telafi edip edemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.