Elektrikli araç üreticisi Tesla, Teksas'taki Gigafactory tesisinde Cybertruck üretimini 2027 yılının ortasında bitirmeye hazırlanıyor.

Şirket CEO'su Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre, fabrikada boşaltılacak alan otonom sürüş odaklı Cybercab modelinin imalatına ayrılacak.

Cybertruck üretiminin başka bir tesise taşınıp taşınmayacağı konusunda ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

ABD SATIŞLARI YÜZDE 48 GERİLEDİ

İlk teslimatları 2023 yılının sonunda başlayan Cybertruck, pazarda hedeflenen satış hacmini yakalayamadı.

Kelley Blue Book verilerine göre, modelin ABD genelindeki satış adedi 2024 yılında 38 bin 965 iken, 2025 yılında 20 bin 237 seviyesine indi.

Gerçekleşen yaklaşık yüzde 48'lik düşüş, şirketin başlangıçta öngördüğü yıllık 250 bin adetlik satış hedefinin belirgin şekilde altında kalındığını gösterdi.

Model, piyasaya çıkışının ardından teknik aksaklıklar ve geri çağırma süreçleriyle de karşılaştı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) kayıtlarına göre, araç için 2023 sonundan bu yana 11 kez geri çağırma kararı alındı.

Tespit edilen sorunların bir kısmı kablosuz yazılım güncellemeleriyle çözülürken, bir kısmı için servislerde fiziksel müdahale gerçekleştirildi.

HAT SÖKÜLMEDEN ÖNCE EK VARDİYA PLANI

Üretim hattının Haziran–Temmuz 2027 döneminde sökülmesi öngörülürken, Tesla mevcut sipariş teslimatlarını tamamlamak için kısa vadeli üretim artışına gidecek. Musk, biriken siparişlerin mevcut üretim kapasitesini aştığını belirterek, hat kapanmadan önce ek vardiya düzenine geçileceğini bildirdi.

ODAK ROBOTAKSİ MODELİ CYBERCAB'E KAYIYOR

Cybertruck üretiminin durdurulmasıyla birlikte tesis, iki kişilik tam otonom Cybercab modeline odaklanacak. Direksiyon ve pedal donanımı barındırmayan Cybercab'in kitlesel üretime ve ticari kullanıma geçebilmesi için federal güvenlik standartlarına uyum süreci devam ediyor.

Tesla halihazırda Austin bölgesinde sınırlı bir filoyla ücretli sürüş operasyonu yürütürken, ABD’li denetleyici kurumların araç güvenliğine dair yasal prosedürleri sürüyor.