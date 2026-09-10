Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan bir kadın, 4 yıl boyunca aile içi şiddete maruz kaldığı eski partnerinin Tesla marka otomobilini uzaktan kontrol ederek kendisini taciz ettiğini anlattı. Mahkeme belgelerine göre şüpheli; aracın hızını, sıcaklığını, kilitlerini ve kullanım saatlerini uzaktan değiştirdi.

Stacey*, yaklaşık 1 yıl önce Tesla marka otomobilinin alarmının gece yarısı 3 kez çalmasıyla büyük bir korku yaşadı. O dönemde eski partneri, iş insanı Enrico Pucci tarafından yaklaşık 4 yıl boyunca aile içi şiddete maruz kalan kadın, aracına zarar veriliyor olabileceği düşüncesiyle dışarı çıkmaya korktu.

Ertesi sabah otomobilini kontrol eden Stacey, araçta herhangi bir hasar olmadığını gördü. Elektronik kontrol panelinin sıfırlandığını ve daha önce kendisine ait olmayan bir "ebeveyn kontrolü" profilinin eklendiğini fark etti.

3 gün sonra Pucci, Stacey'yi otomobiliyle takip etti ve birlikte olduğu erkek hakkında kendisine bağırdı. Polis kayıtlarına göre Pucci, "Bunun yanına kalacağını mı sandın? Senin arabanın içindeyim. Senin haritalarındayım" ifadelerini kullandı.

Stacey kısa süre içinde söz konusu ebeveyn kontrolü profilinin otomobil üzerinde kapsamlı yetkilere sahip olduğunu fark etti. Profil üzerinden aracın hızı, klima ayarları, kilitleri ve belirli saatlerde kullanımını engelleyen ayarlar değiştirilebiliyordu.

OTOMOBİLİN KONTROLÜNÜ UZAKTAN ELE GEÇİRDİ

Polis belgelerine göre Pucci, 6-12 Kasım 2025 tarihleri arasında Tesla uygulaması üzerinden otomobilin sıcaklığını aşırı soğuk ve aşırı sıcak seviyelere getirdi.

Ayrıca aracın hızını aniden saatte 40 kilometreye düşüren "Vale Modu"nu devreye soktu. Belgelerde, bu müdahalelerin Stacey'nin trafikte araç kullanmasını zorlaştırdığı ve güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğu belirtildi.

Polis kayıtlarında, "Mağdur, 1 Kasım 2025'te eklenen ebeveyn kontrolü profilini fark ettiğinden beri aracının kontrolünü tamamen kaybetmiştir" ifadelerine yer verildi.

Belgelerde ayrıca, Tesla uygulaması üzerinden otomobilin kontrollerine erişimi bulunan tek kişinin Pucci olduğu ve yaşananların Stacey'de ciddi stres, ruhsal zarar ve kendi otomobilini kullanırken fiziksel güvenliğine ilişkin endişe yarattığı belirtildi.

Pucci'nin müdahaleleri bununla da sınırlı kalmadı. Tesla uygulaması üzerinden aracın şarj bağlantısını kesmeye yönelik yedi girişimde bulunduğu da kayıtlara geçti.

4 YIL SÜREN ŞİDDET VE TEHDİTLER

Pucci, geçtiğimiz çarşamba günü Stacey'ye yönelik 30 aile içi şiddet suçundan mahkum edildi. Suçlar arasında takip ve tehdit, saldırı, izinsiz boğma ile iletişim hizmetlerini kullanarak tehdit ve tacizde bulunma suçları da yer aldı.

Batı Sidney'deki Parramatta Yerel Mahkemesi'nde görülen davada Yargıç Peter Feather, Pucci'yi 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığa 15 ay boyunca şartlı tahliye hakkı tanınmadı.

Yargıç Feather, kararını açıklarken Pucci'nin yaklaşık 4 yıl boyunca eski partnerine karşı "istismarcı davranışlarda" bulunduğunu söyledi. Bu davranışlar arasında kadını kontrol altında tutmak için farklı yöntemlere başvurması, Tesla uygulaması üzerinden otomobilini kontrol etmesi ve onu kendisine bağımlı hale getirmek amacıyla sahte iş fırsatları oluşturması da yer aldı.

Feather, olayların bütününün "baskıcı ve kontrol edici bir davranış biçimine" işaret ettiğini belirterek, bu davranışların güç ve itaati pekiştirmeye yönelik olduğunu ifade etti.

"HER ŞEY SESSİZLEŞTİ"

Mahkeme belgelerinde, Stacey'nin yıllar boyunca maruz kaldığı şiddetin ayrıntıları da yer aldı.

Mart 2020'de Stacey, 2 yaşındaki oğluyla birlikte otomobildeyken Pucci'ye ilişkiyi bitirmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Pucci'nin, oğlunu bir daha göremeyeceği yönünde tehditte bulunduğu belirtildi.

Belgelere göre Pucci, Stacey'nin telefonunu zorla aldı ve eski eşine, oğluna bakamayacağını ve çocuğu ona vermek istediğini belirten bir mesaj gönderdi.

Ardından Stacey'yi zorla otomobilden çıkardı, yakındaki bir direğe sürükleyerek yasladı ve "Oğluna veda et" dedi. Pucci daha sonra çocuğu alarak olay yerinden uzaklaştı. Stacey ise telefonsuz ve otomobilsiz bir şekilde geride bırakıldı.

Pucci'nin birkaç dakika sonra geri döndüğü ve Stacey'nin kolunu tutarak, "Umarım tekrar ayrılırsanız başınıza neler geleceğini anlıyorsunuzdur" dediği aktarıldı.

2021'de evlendikten sonra ise Pucci'nin Stacey'yi boğduğu ve kadının bilincini kaybettiği belirtildi. Mahkeme belgelerine göre Stacey, boğulma sırasında hayatı için mücadele ettiğini ve bir noktada "her şeyin sessizleştiğini" hatırladı.

Belgelerde, "Kurban öleceğine inanıyordu" ifadeleri yer aldı.

TESLA UYGULAMASINA NASIL ERİŞTİ?

Stacey, henüz Pucci ile sevgiliyken bir Tesla satın almıştı. Otomobilin teknolojisini kullanmakta zorlanınca Pucci'den yardım istedi.

Pucci, Tesla uygulamasının kontrolünü sağlayabilmek için aracın kendi adına kayıtlı olması gerektiğini söyledi. Stacey ise bunu yalnızca otomobilin teknolojisini kullanabilmek için gerekli teknik desteği alacağı düşüncesiyle kabul etti.

İlişkinin sona ermesinden yaklaşık bir ay sonra, Kasım 2025'te Pucci'nin Tesla uygulamasını kullanarak Stacey'yi taciz etmeye başladığı belirtildi. Bu müdahaleler, iletişim hizmetinin takip veya taciz amacıyla kullanılması suçlamalarının da konusu oldu.

ESKİ SUÇLAMALAR DA DOSYADA YER ALDI

Pucci, hakkında verilen 30 suçtan oluşan mahkumiyet kararına itiraz ediyor. Davanın ekim ayı sonlarında yeniden görülmesi bekleniyor.

Pucci'nin geçmişiyle ilgili başka suçlamalar ve mahkeme kararları da bulunuyor.

2017'de Federal Mahkeme, Pucci'nin sahibi olduğu Sidney merkezli bir temizlik şirketinin bazı savunmasız yabancı işçileri aylar boyunca ücretlerini ödemeyerek sömürdüğüne hükmetti. Mahkeme, işçilerin mobilya, yiyecek ve temel tıbbi ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığını belirledi.

İş hukuku ombudsmanının açtığı dava sonucunda Grouped Property Services (GPS) Pty Ltd. şirketine yaklaşık 450 bin Avustralya doları para cezası verildi. Şirketin o dönemki sahibi ve tek yöneticisi olan Pucci ise kendisine neden ödeme yapılmadığını soran bir kadını işten çıkardığı gerekçesiyle 3 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Şirketin eski sahibi ve işletmecisi olan kardeşi Rosario Pucci'nin de işçilerin sömürülmesine "yakından karıştığı" gerekçesiyle 74 bin 300 dolar para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

2022'de ise Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC), alacaklılarına yaklaşık 10 milyon dolar borcu bulunan üç şirketin iflas sürecindeki rolü nedeniyle Enrico Pucci'nin 5 yıla kadar şirket yöneticiliği yapmasını yasakladı.

*Stacey'nin adı, gizlilik nedeniyle değiştirilmiştir.