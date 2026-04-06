Toyota’nın Çin pazarındaki rekabet gücünü artırmak amacıyla geliştirdiği yeni amiral gemisi elektrikli sedan modeli bZ7, satışa sunulduğu ilk bir saat içinde 3 bin 100 adetten fazla sipariş alarak devasa bir başlangıca imza attı.

Tesla Model S’e doğrudan rakip olarak konumlandırılan ve GAC-Toyota ortaklığıyla piyasaya sürülen model, sunduğu lüks donanımlara rağmen yaklaşık 21 bin 500 dolardan (147 bin 800 yuan) başlayan ulaşılabilir fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Beş farklı donanım seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulan bZ7’nin en üst versiyonu ise yaklaşık 29 bin dolar seviyesinden alıcı buluyor.

OTOMOBİLİ YAŞAM ALANINA ÇEVİRDİLER

Çinli teknoloji devleriyle kurulan stratejik ortaklıklar, bZ7’yi teknolojik açıdan rakiplerinden ayrıştırıyor. Huawei’nin HarmonyOS 5.0 işletim sistemi ve Xiaomi’nin "İnsan x Araba x Ev" ekosistemiyle donatılan araç, otomobili bir ulaşım aracından öte yaşam alanının bir parçası haline getiriyor.

Sürücüler, 15.6 inçlik geniş multimedya ekranı üzerinden evlerindeki akıllı cihazları kontrol edebilirken; iç mekanda masaj özellikli "sıfır yerçekimi" koltuklar, yerleşik buzdolabı ve 27 inçlik devasa sanal gösterge paneli (HUD) gibi üst düzey konfor unsurları standartları zorluyor.

10 DAKİKA ŞARJLA 300 KİLOMETRE YOL GİDİYOR

Performans ve menzil tarafında da iddialı olan bZ7, iki farklı batarya opsiyonuyla sunuluyor. 71 kWh kapasiteli batarya 600 kilometre menzil sağlarken, 88 kWh’lık versiyon bu mesafeyi 700 kilometreye kadar çıkarıyor.

3C hızlı şarj teknolojisi sayesinde sadece 10 dakikalık dolumla 300 kilometre yol katedebilen araç, batarya güvenliği konusunda da ezber bozan bir garanti sunuyor.