Akıllı telefon pazarındaki yavaşlama sonrası otomotiv sektöründeki yatırımlarına hız veren Xiaomi, yeni model ailesiyle küresel pazardaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Şirket CEO'su Lei Jun, Çin'de "Xiaomi Pengcheng" adıyla anılacak olan serinin akıllı teknolojilerle donatılmış, geniş iç hacimli ve çok yönlü SUV modellerinden oluşacağını açıkladı.

SKY NOMAD SERİSİ HANGİ TEKNOLOJİK ALTYAPIYI KULLANIYOR?

Sky Nomad serisinde, genişletilmiş menzilli elektrikli araç (EREV) teknolojisi tercih ediliyor. Bu sistemde içten yanmalı motor, aracı doğrudan yürütmek yerine yalnızca bataryayı destekleyen bir jeneratör görevi üstleniyor. Tamamen elektrikli modeller ile klasik hibrit motorlar arasında konumlanan bu teknolojiyle Xiaomi, Li Auto markasının öncülük ettiği segmentte pay sahibi olmayı amaçlıyor.

Daha önce piyasaya sürülen SU7 sedan ve YU7 crossover modelleriyle otomotiv operasyonlarını kısa sürede ana gelir kalemlerinden biri haline getiren şirket, yüksek yatırım maliyetlerine rağmen tüketici elektroniğindeki gelir düşüşünü bu yolla dengelemeye çalışıyor.

TESLA İLE REKABETTE SON DURUM NEDİR?

Xiaomi, ürettiği elektrikli araçları doğrudan ABD'li üretici Tesla'ya yüksek teknolojili birer Çinli alternatif olarak konumlandırıyor. Markanın SU7 modeli Tesla Model 3'e, YU7 crossover modeli ise Tesla Model Y'ye karşı pazarlanıyor.

DCar tarafından paylaşılan sektörel verilere göre, Haziran 2025'te lansmanı yapılan YU7 modeli, aynı ayın sonuna kadar Çin pazarında 258 bin 232 adetlik teslimat rakamına ulaştı. Aynı dönem içerisinde rakibi Tesla Model Y'nin satışları ise 471 bin 207 adet olarak kayıtlara geçti.

"İKİNCİ YAŞAM ALANI" STRATEJİSİ NEDİR?

Gelecek planlamaları kapsamında Avrupa pazarını hedefleyen şirket, henüz yurt dışı sevkiyatlarına başlamadığı için iç pazardaki talep dalgalanmalarını yakından izliyor. CEO Lei Jun, Xiaomi logosu taşıyan otomobillerin kullanıcılar için yalnızca bir ulaşım aracı olmadığını, bu araçların zamanla bir "ikinci yaşam alanı" işlevi gördüğünü ifade etti.