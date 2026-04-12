Ford CEO'su Jim Farley, şirketin önceliğini 30.000 dolar bandındaki erişilebilir elektrikli otomobillere kaydırdığını açıkladı. Elektrikli araç piyasasını uzun soluklu bir sürecin başlangıcında gören Farley, uygun fiyatlı model stratejisinin şirketin geri adım atmayacağı en önemli öncelik olduğunu vurguladı. Bu hedef doğrultusunda geliştirilen yeni stratejinin, mevcut Mustang Mach-E modelinin Tesla karşısındaki performans farkını kapatması hedefleniyor.

UEV PLATFORMU İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Ford, projeyi hayata geçirmek için "UEV" adı verilen yeni bir evrensel platform üzerinde çalışıyor. Projede, eski Tesla çalışanları ve Formula 1 mühendislerinden oluşan uzman bir ekibin görev aldığı bildirildi. Yeni platformun; sedan, kompakt crossover ve minibüs gibi farklı gövde tiplerinin üretimine olanak sağlayacak esnek bir mimariye sahip olduğu belirtildi.

İLK MODEL 2027 YILINDA PİYASADA OLACAK

Yeni teknolojinin kullanılacağı ilk aracın, 2027 yılında satışa sunulması planlanan 30.000 dolar değerindeki elektrikli bir kamyonet olacağı açıklandı. Bu modelin piyasa başarısına bağlı olarak, 2027 sonu veya 2028 yılı itibarıyla Tesla’nın en popüler modellerine rakip olacak binek araçların seri üretimine geçilmesi planlanıyor. CEO Farley, Ford’un stratejik odak noktasının bundan sonra tamamen hibrit ve erişilebilir elektrikli otomobiller olacağını kesinleştirdi.